В комментариях к одной заметке прочитал, что срок психологической реабилитации АТОшника 18 дней. Это как?

Я уже 3 года не сплю нормально. Засыпал раньше только "под телевизор". Правда последние 4 дня меня убаюкивает Меги Гогитидзе. Ночью просыпаюсь от кошмаров. Если ты зайдешь тихо ко мне в комнату, то рискуешь почувствовать сталь на своём горле. Мне кажется, что мои уши не отдыхают никогда. Шорохи, шопоты, стуки, скрипы, хрусты - они слушают всё. Мозг постоянно в пограничном состоянии. И поднимает при малейшей тревоге. Даже если это кот замерз на улице и решил ко мне зайти погреться.

Когда совсем хреново, я снова начинаю заикаться и не могу вспомнить нужные слова как в первые месяцы после контузий. А фантомные боли. Иногда на ровном месте простреливает режущая боль в местах, где шрамы. Причём так, словно это свежее. А иногда жуткие головные боли.

Кто однажды ушел на войну, тот с неё никогда не вернётся. Личные отношения с такими - это постоянное ожидание, когда они вернутся с войны. Неоправданное ожидание.

Говорят, людям прошедшим через войну нужна помощь в социализации. Серьёзно? Вы посмотрите на наше общество. Походу этому обществу нужна социализация. Как минимум это общество должно научиться не презирать и не создавать проблем для прошедших войну.

Как-то на мирной территории я ехал в маршрутке. Готовился к выходу. Молча стоял и никого не трогал. Стоял возле водителя. Рядом сидел какой-то выпивший гражданский, который называл меня братом. И что-то хотел доказать. Точкой агрессии стало его прикосновение ко мне.

Недавно сидим с Петровичем в летнем кафе. Жуем беляши. Спокойно общаемся. За соседним столиком какой-то гражданский хмырь быкует. В смысле психологически прессует младшего. К нам ни какого отношения это не имеет. Но в какой-то миг меня уже не интересовала беседа. И только слова Петровича - "Не закипай. Спокойно" - выровняли ситуацию.

Иногда встречаю в ФБ рекомендации, когда появляется хамло, в духе - "Не обращай внимание". Т.е. вот в комментариях к заметке какой-то моей знакомый кто-то берет и оскорбляет её. И тут же десятки - "Не обращай внимание". Да идите нах*й с такими рекомендациями. Именно из-за этого "не обращай внимание" и началась война.

Одна из причин, почему военные возвращаются в окопы - здесь всё уже адаптировано под войну. Это и осторожно-уважительное отношение к военным. Это и более быстрый и действенный способ поставить на место потерявшегося в социальных нормах гражданина. Хотя, конечно, так не должно быть.

Нам всем нужно учиться жить в новой реальности. И к сожалению, большинству нужно переучиваться. И мне тоже. А это всегда сложнее. Я стараюсь не пугать и не расстраивать близких своим поведением, когда они рядом. Я не позволяю себе многого, когда меня окружают дети. Но 18 дней на психологическую реабилитацию АТОшника... Это как?