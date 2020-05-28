Коронавирусом в Украине заразились более 22 тысяч человек: статистика Минздрава на 28 мая

По состоянию на утро четверга, 28 мая, в Украине зафиксировано 22 382 случая коронавируса COVID-19. Из них – 477 за последние сутки.

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С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 669 людей (+11 за сутки), выздоровело – 8 439 (+444). Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ситуация на 28 мая Сайт Минздрава

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 947 случаев;

Волынская область – 851 случай;

Днепропетровская область – 920 случаев;

Донецкая область – 158 случаев;

Житомирская область – 673 случая;

Закарпатская область – 1124 случая;

Запорожская область – 425 случаев;

Ивано-Франковская область – 1339 случаев;

Кировоградская область – 495 случаев;

г. Киев – 2793 случая;

Киевская область – 1517 случаев;

Львовская область – 1513 случаев;

Луганская область – 45 случаев;

Николаевская область – 282 случая;

Одесская область – 861 случай;

Полтавская область – 268 случаев;

Ривненская область – 1588 случаев;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1131 случай;

Харьковская область – 981 случай;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 386 случаев;

Черновицкая область – 3201 случай;

Черкасская область – 401 случай;

Черниговская область – 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 мая 2020 года в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55995 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине Сайт СНБО

Коронавирус в Украине Сайт СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в Украине было подтверждено 21 905 случаев коронавируса (+321 за сутки). Из них – летальные 658 (+14), выздоровели – 7995 (+420). Кроме того, 27 мая в стране наблюдалось снижение количества больных.

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