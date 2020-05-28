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28 мая • обновлено в 09:38
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Коронавирусом в Украине заразились более 22 тысяч человек: статистика Минздрава на 28 мая

14.5т
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По состоянию на утро четверга, 28 мая, в Украине зафиксировано 22 382 случая коронавируса COVID-19. Из них – 477 за последние сутки.

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С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 669 людей (+11 за сутки), выздоровело – 8 439 (+444). Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ситуация на 28 мая

Ситуация на 28 мая

Сайт Минздрава

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 947 случаев;

  • Волынская область – 851 случай;

  • Днепропетровская область – 920 случаев;

  • Донецкая область – 158 случаев;

  • Житомирская область – 673 случая;

  • Закарпатская область – 1124 случая;

  • Запорожская область – 425 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1339 случаев;

  • Кировоградская область – 495 случаев;

  • г. Киев – 2793 случая;

  • Киевская область – 1517 случаев;

  • Львовская область – 1513 случаев;

  • Луганская область – 45 случаев;

  • Николаевская область – 282 случая;

  • Одесская область – 861 случай;

  • Полтавская область – 268 случаев;

  • Ривненская область – 1588 случаев;

  • Сумская область – 166 случаев;

  • Тернопольская область – 1131 случай;

  • Харьковская область – 981 случай;

  • Херсонская область – 177 случаев;

  • Хмельницкая область – 386 случаев;

  • Черновицкая область – 3201 случай;

  • Черкасская область – 401 случай;

  • Черниговская область – 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 мая 2020 года в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55995 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Сайт СНБО

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Сайт СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в Украине было подтверждено 21 905 случаев коронавируса (+321 за сутки). Из них – летальные 658 (+14), выздоровели – 7995 (+420). Кроме того, 27 мая в стране наблюдалось снижение количества больных.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

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