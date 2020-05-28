Коронавирусом в Украине заразились более 22 тысяч человек: статистика Минздрава на 28 мая

По состоянию на утро четверга, 28 мая, в Украине зафиксировано 22 382 случая коронавируса COVID-19. Из них – 477 за последние сутки.
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С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 669 людей (+11 за сутки), выздоровело – 8 439 (+444). Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ситуация на 28 мая
Сайт Минздрава
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 947 случаев;
Волынская область – 851 случай;
Днепропетровская область – 920 случаев;
Донецкая область – 158 случаев;
Житомирская область – 673 случая;
Закарпатская область – 1124 случая;
Запорожская область – 425 случаев;
Ивано-Франковская область – 1339 случаев;
Кировоградская область – 495 случаев;
г. Киев – 2793 случая;
Киевская область – 1517 случаев;
Львовская область – 1513 случаев;
Луганская область – 45 случаев;
Николаевская область – 282 случая;
Одесская область – 861 случай;
Полтавская область – 268 случаев;
Ривненская область – 1588 случаев;
Сумская область – 166 случаев;
Тернопольская область – 1131 случай;
Харьковская область – 981 случай;
Херсонская область – 177 случаев;
Хмельницкая область – 386 случаев;
Черновицкая область – 3201 случай;
Черкасская область – 401 случай;
Черниговская область – 140 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 28 мая 2020 года в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55995 сообщений о подозрении на COVID-19.
Коронавирус в Украине
Сайт СНБО
Коронавирус в Украине
Сайт СНБО
Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в Украине было подтверждено 21 905 случаев коронавируса (+321 за сутки). Из них – летальные 658 (+14), выздоровели – 7995 (+420). Кроме того, 27 мая в стране наблюдалось снижение количества больных.
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