Умершая жительница Ивано-Франковска заразилась коронавирусом от здорового мужа: как такое возможно

Умершая в Ивано-Франковске от коронавируса 56-летняя местная жительница работала на заводе "Имперово Фудз". Ее муж недавно вернулся из Чехии, откуда, вероятно, и привез опасный вирус.

Сам он не заболел коронавирусной инфекцией. Идентичная ситуация произошла в Черновицкой области, когда мужчина вернулся из Италии и заразил супругу. OBOZREVATEL узнал, как такое возможно, а также другие подробности о погибшей и ее последних контактах.

По словам инфекциониста Сергея Крамарева, пока не доказано, что здоровый человек может быть носителем коронавирусной инфекции.Вполне вероятно, что ранее он переболел обычным, простудным коронавирусом, после чего в организме образовались антитела. И теперь передает инфекцию другим.

Умершую от коронавируса жительницу Ивано-Франковска заразил здоровый муж Вести

"На сегодняшний день не доказано по коронавирусной инфекции. Могут быть легкие катаральные явления, на которые люди не обращают внимание. Такой вариант не исключен. Имунная система человека может не 100% реагировать, ведь не 100% человек заболевают. 20%-то остаются не заболевшими. Варианты тут разные. Просто имунная система человека не реагирует на этот вирус. Либо перекрестный иммунитет", – рассказал Крамарев OBOZREVATEL.

Он отметил, что коронавирусы среди нас циркулируют все время. "Человек переболел, условно, обычным коронавирусом, простудным. У него образовались антитела, которые работают и против этого вируса. Такой вариант не исключен. Поэтому ничего удивительного нет. Он мог переболеть в легкой форме. Или болеет. И передавать родным. Но если человек абсолютно здоров, то здорового носительства такой болячки на сегодня не доказано", – подчеркнул инфекционист.

Что известно об умершей от коронавируса жительнице Ивано-Франковска

О том, что супруг жительницы Ивано-Франковска вернулся из Чехии, сообщила ее сотрудница Леся Меер-Веркалец.

"Эта женщина моя знакомая. Мы вместе работали на заводе. Незадолго до того, как она заболела, ее муж вернулся из Чехии с заработков. И, возможно, это и стало причиной", – написала она в сети.

А позднее добавила, что вирус у умершей подтвердился. "Даже страшно подумать, потому что она контактировала со многими людьми на том же заводе, а потом пошла к участковому врачу. Он отправил ее домой, сказав, чтобы немедленно вызвала скорую", – уточнила Леся.

Завод "Имперово-Фудз" – производитель сухих яичных продуктов. На предприятии подтвердили, что 56-летняя женщина действительно у них работала, однако общалась с минимальным количеством людей.

"Эта женщина 1963 года рождения работала оператором машины пастеризации и последний раз была на работе 12 марта. Признаков и симптомов заболевания на тот момент у нее не было. Она не контактировала с пищевой продукцией и имела ограниченные контакты с другими работниками – именно с 12 марта предприятие по решению руководства начало приостанавливать деятельность в связи с распространением коронавируса в Украине, производственные линии постепенно останавливались, а работники отправлялись домой", – сообщили нам в пресс–службе.

Кроме того, как выяснилось, на предприятии определенное время проводились усиленные меры по дезинфекции с профилактической целью.

Как добавили на заводе, признаки болезни появились у женщины 13 марта. Она обратилась к семейному врачу, который поставил диагноз респираторного заболевания. Женщина осталась дома лечиться, но уже 16 марта у нее началась одышка. Ее доставили в больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего, по версии врачей, у нее началась пневмония, и состояние ухудшалось. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

Все ее контакты сейчас тщательно проверяются, а несколько ее коллег, которые могли с ней контактировать, находятся на самоизоляции под контролем медиков. Врача и медсестру, контактировавших с умершей, изолировали.

"Согласно сообщению Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA), пока нет подтверждений, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса. Мы должны отметить, что эта женщина, как и все работники нашего предприятия, не имела физических контактов с продукцией – все процессы на предприятии полностью автоматизированы именно с целью исключения таких контактов. Кроме того, вся продукция проходит термическую обработку по строгими стандартами безопасности и качества", – добавили в" Имперово-Фудз".

Компания выразила соболезнования семье и близким своей сотрудницы.

Умершая в Ивано-Франковске женщина работала на заводе "Имперово-Фудз" Коллаж

Заробитчане стали переносчиками

В Украине зарегистрировано уже несколько случаев, когда родственники привозят опасный вирус из Европы, но при этом сами не болеют. OBOZREVATEL уже писал, что супруг 33-летней Татьяны из села Брусница (умерла в инфекционном отделении больницы Черновцов) за несколько дней до того, как она заболела, вернулся из Италии. В селе рассказали, что он был там на заработках. Там же давно живет мама Татьяны Людмила.

В Хотинском районе Черновецкой области появилось пятеро новых больных, а всего там обнаружили коронавирус у 15 человек. Опасный вирус туда привезла жительница села Коленковцы, которая три года проработала в Италии. Сейчас из-за этого закрыли на карантин сразу четыре села — они находятся рядом. Это, помимо Коленковцев, Топоровцы, Грозенцы и Бочковцы.

Черновицкая ОГА

“Наши села оказались в эпицентре. Заболели все родственники этой женщины, и даже маленькие внуки. Глава одного из сельсоветов сейчас лежит дома с высокой температурой, а у этой женщины тест оказался отрицательным. Она сидит дома на обсервации", – рассказали нам соседи.

Черновицкая ОГА

Они добавляют, что выезды из сел перекрыты, а шлагбаумы поставили даже на лесных и проселочных дорогах. В населенных пунктах дезинфицируют улицы, а людей просят меньше выходить из дворов. Также на выездах поставили блокпосты, но подвоз продуктов и необходимого проходит беспрепятственно.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!