До 14 тысяч в сутки и 5 уязвимых областей: ученые дали прогноз по COVID-19 к середине ноября

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине, выявленных за сутки, до 13 ноября ожидается на среднем уровне в 10949.

Об этом сообщается в прогнозе рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (на 6-13 ноября). Данные были опубликованы на сайте Национальной академии наук.

Уточняется, что число новых инфицированных может колебаться от 9079 до 13968.

Количество новых летальных случаев за день прогнозируется на уровне 161–219 (среднее значение 190).

Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Харьковская области и город Киев.

Прогнозные значения новых инфицированных в день для регионов Украины:

В отчете указывается, что темпы распространения COVID-19 в Украине за последнюю неделю ускорились, "что привело к превышению среднего ожидаемого количества новых случаев и количества летальных случаев".

"Репродуктивное число увеличилось на 5,5%, средненедельное значение за последнюю неделю составило 1,15", – добавили эксперты. (Напомним, репродуктивное число показывает, сколько человек может заразить один инфицированный).

Также за последнюю неделю стремительно выросло количество людей, которые выздоравливают.

Как писал OBOZREVATEL: