В Украине лидерами антирейтинга по заболеваемости коронавирусом являются Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Об этом сказано в сообщении волонтерского проекта Минздрава "Коронавирус в регионах" в Telegram-канале.

По данным Центра общественного здоровья Украины, состоянием на 9 утра 17 мая в стране зафиксировано 18 291 случай инфицирования, из которых 514 с летальными исходами. В то же время уже 5 116 пациентов вылечились от COVID-19. За последние сутки обнаружено 433 новых случая заболевания.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за весь период:

Черновицкая область – 2 694 Киев – 2 280 Ивано-Франковска область – 1 210

Наибольший прирост выявленных случаев за последние сутки:

Киев +59 (2,59%) Киевская область +54 (+ 4,51%) Львовская область +50 (+ 4,91%)

Наибольшее количество выздоровевших за последние сутки

Черновицкая область +45 (+7,40%) Ивано-Франковская область +45 (+8,77%) Львовская область +31 (+5,36%)

Наибольшее количество летальных случаев за весь период

Черновицкая область – 102 Ивано-Франковская область – 68 Киев – 48

Коронавирус в Украине СНБО

Как писал OBOZREVATEL, во всем мире коронавирус уже поразил более 4,7 млн человек. Лидером по инфицированию остаются США, где вирус унес более 90 тысяч жизней. При этом в Италии смертность от COVID-19 рекордно упала.

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