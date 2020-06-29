Коронавирус скосил 160 тысяч человек за сутки: статистика по COVID-19 на 29 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на 29 июня коронавирус в мире диагностирован боле чем у 10,2 млн человек. Из них жертвами опасной болезни стали более 504 тыс. пациентов, а более 5,5 млн побороли недуг.

Примечательно, что за прошедшие сутки на земном шаре было обнаружено сразу 160 тыс. новых фактов заражения.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Ситуация с коронавирусом в мире Скриншот страницы

Страны-антилидеры Скриншот страницы

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 42 982 человека. Умерли 1 129 пациентов, выздоровели – 18 934.

Странами-лидерами по количеству летальных случаев остаются США – более 128 тысяч, Бразилия – свыше 57 тысяч и Великобритания – более 43 тысяч.

В Китае за сутки выявили 12 заражений коронавирусом, в шести случаях болезнь протекала бессимптомно

Коронавирус в Украине Скриншот страницы

Эпидобстановка в стране Скриншот страницы

Главное за 29 июня:

07:44 – По данным университета Хопкинса, на 29 июня коронавирусом в мире заразились 10 117 326 человек, умерли – 501 281. Антирейтинг стран по смертности выглядит таким образом:

США 125 803 / 2 548 617

Бразилия 57 622 / 1 344 143

Британия 43 634 / 312 640

Италия 34 738 / 240 310

Франция 29 781 / 199 476

Испания 28 343 / 248 770

Мексика 26 648 / 216 852

Индия 16 095 / 528 859

Иран 10 508 / 222 669

Бельгия 9 732 / 61 295

Перу 9 317 / 279 419

Россия 9 073 / 634 437

01:05 – Концерт мировых звезд Global Citizen, в котором, в частности, участвовали Майли Сайрус, Джастин Бибер, Джей Бальвин, Шакира, собрал около 7 млрд долларов на борьбу с COVID-19.

01:01 – В Нидерландах количество заболевших достигло отметки в 50 тысяч человек.