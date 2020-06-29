Коронавирус скосил 160 тысяч человек за сутки: статистика по COVID-19 на 29 июня. Постоянно обновляется
Коронавирус.
По состоянию на 29 июня коронавирус в мире диагностирован боле чем у 10,2 млн человек. Из них жертвами опасной болезни стали более 504 тыс. пациентов, а более 5,5 млн побороли недуг.
Примечательно, что за прошедшие сутки на земном шаре было обнаружено сразу 160 тыс. новых фактов заражения.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Ситуация с коронавирусом в мире Скриншот страницы
Страны-антилидеры Скриншот страницы
Что важно знать об атаке коронавируса:
COVID-19 в Украине заразились 42 982 человека. Умерли 1 129 пациентов, выздоровели – 18 934.
Странами-лидерами по количеству летальных случаев остаются США – более 128 тысяч, Бразилия – свыше 57 тысяч и Великобритания – более 43 тысяч.
В Китае за сутки выявили 12 заражений коронавирусом, в шести случаях болезнь протекала бессимптомно
Коронавирус в Украине Скриншот страницы
Эпидобстановка в стране Скриншот страницы
Главное за 29 июня:
07:44 – По данным университета Хопкинса, на 29 июня коронавирусом в мире заразились 10 117 326 человек, умерли – 501 281. Антирейтинг стран по смертности выглядит таким образом:
США 125 803 / 2 548 617
Бразилия 57 622 / 1 344 143
Британия 43 634 / 312 640
Италия 34 738 / 240 310
Франция 29 781 / 199 476
Испания 28 343 / 248 770
Мексика 26 648 / 216 852
Индия 16 095 / 528 859
Иран 10 508 / 222 669
Бельгия 9 732 / 61 295
Перу 9 317 / 279 419
Россия 9 073 / 634 437
01:05 – Концерт мировых звезд Global Citizen, в котором, в частности, участвовали Майли Сайрус, Джастин Бибер, Джей Бальвин, Шакира, собрал около 7 млрд долларов на борьбу с COVID-19.
01:01 – В Нидерландах количество заболевших достигло отметки в 50 тысяч человек.