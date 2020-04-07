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8 апреля • обновлено в 02:22
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Коронавирус переносят кошки и собаки: развенчан еще один миф

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На шерсти кошек и собак могут находить коронавирус, но на сегодняшний день в мире не зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса от животного человеку.

"Единственным доказанным источником заболевания людей является человек", – заявил в эфире ObozTV заместитель главного врача сети ветеринарных клиник Иван Якимчук.

Он поделился рекомендациями относительно выгула домашних животных в период карантина. "Как для человека, так и для питомца основной источник инфекции – зараженный человек. Поэтому нужно выбирать те места для прогулок, где меньше людей", – сказал ветеринар. Он также посоветовал не давать другим людям гладить своих животных и избегать контакта вашего питомца с другими животными.

Как для человека, так и для питомца основной источник инфекции – зараженный человек

Как для человека, так и для питомца основной источник инфекции – зараженный человек

По его словам, следует соблюдать "рациональное здравомыслие". Придя с улицы, животное необходимо "помыть любым шампунем для животных, чтобы смыть грязь, до и после контакта в животным обязательно мыть руки. Когда вы пришли с работы или с улицы, перед тем как погладить своих питомцев, которые находятся дома, помойте руки, чтобы не перенести возможный вирус с поручней, с кнопки лифта в подъезде на них".

Ветеринар призвал владельцев собак не сдавать их "напрокат" для выгула. "Это огромный стресс для животного, на фоне стресса могут проявляться различные заболевания, могут появиться неврологические проблемы", – предупредил он.

Кроме того, "мы не можем быть уверены, что человек, которому мы передаем животное в аренду, является полностью здоровым, не выделяет вирус. Мы не можем знать, где животное было, кто его гладил", – подчеркнул он.

Напомним, в США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 животного. Он был обнаружен у тигрицы в зоопарке Бронкса.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика Юрий Сухов заявил, что домашние животные – собаки и кошки – не болеют коронавирусом COVID-19, поэтому не могут быть источником этой инфекции для хозяев.

  • Исследователи Французского медико-санитарного агентства Anses окончательно исключили возможность того, что питомцы и домашний скот могут быть переносчиками коронавируса.

  • Польский врач Сабина Олекс-Кондор, работающая в одной из клиник Мадрида, заявила, что владельцы домашних животных, в частности, котов и собак, в большинстве случаев легче либо вовсе бессимптомно переносят коронавирус COVID-19.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Эксклюзив Коронавирус Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Место
Украина
Теги
животные кот
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