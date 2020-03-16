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16 марта • обновлено в 10:19
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Екатерина Луговская

В Украине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом: всего больны 5 человек

31.9т
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Еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины на странице в Facebook. Подозревают заболевание еще у 94 человек.

"Лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:30). С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области", – говорится в сообщении.

В Украине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом: всего больны 5 человек

Что делать, если у вас появились симптомы коронавируса

При наличии подозрения на COVID-2019 необходимо вызвать скорую помощь и изолировать себя от окружающих. Если вы стали свидетелем злоупотреблений со стороны медиков, обратитесь на горячую линию Министерства здравоохранения по телефону 0-800-505-201.

В связи с вероятностью распространения COVID-19 Минздрав Украины рекомендует:

  • по возможности оставаться дома;

  • мыть/дезинфицировать руки и ограничить контакты;

  • в случае плохого самочувствия – обратиться к врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус заподозрили в семи областях Украины. Жесткие ограничения ввели в Ивано-Франковске, Львове и Одессе. В городах закрыли все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

В полночь понедельника, 16 марта, Украина закрыла около сотни пунктов пропуска из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Звон Владимир
Звон Владимир
Нужно поднять документы об эпидемии холеры, которая имела место быть в Одессе в 1971-1972 годах и сделать все то же самое в Черновицкой области.... для начала.
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Ukraine The
Ukraine The
Срочно нужно всеукраинское пение гимна врачами. Такъ победимъ короновирус!
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