До 25% ПЦР-тестов на COVID-19 могут быть ложноотрицательными – Минздрав

Тесты на коронавирус могут давать ложный результат. Pixabay

До 20-25% результатов ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции могут быть ложноотрицательными.

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Об этом 26 июля во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Его процитировала пресс-служба на странице Минздрава в Facebook.

Для теста ПЦР на COVID-19 берется мазок из ротоглотки. "В случае, если вирус сконцентрировался в более низких отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным", – отметил Степанов.

Уточняется, что на достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

Напомним:

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально подтверждено 64 849 случаев коронавирусной инфекции. Из них 920 выявлено за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 1605 человек (+15 за сутки), а 35 807 пациентов (+310) полностью побороли болезнь.

Львовская область продолжает быть лидером по количеству ежедневно выявленных случаев коронавируса.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще в 95 жителей.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Facebook / Министерство здравоохранения Украины

Как писал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни. Прежде всего специалисты добавили в него некоторые препараты, а некоторые исключили.