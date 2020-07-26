До 25% ПЦР-тестов на COVID-19 могут быть ложноотрицательными – Минздрав
Тесты на коронавирус могут давать ложный результат. Pixabay
До 20-25% результатов ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции могут быть ложноотрицательными.
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Об этом 26 июля во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Его процитировала пресс-служба на странице Минздрава в Facebook.
Для теста ПЦР на COVID-19 берется мазок из ротоглотки. "В случае, если вирус сконцентрировался в более низких отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным", – отметил Степанов.
Уточняется, что на достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.
Напомним:
По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально подтверждено 64 849 случаев коронавирусной инфекции. Из них 920 выявлено за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 1605 человек (+15 за сутки), а 35 807 пациентов (+310) полностью побороли болезнь.
Львовская область продолжает быть лидером по количеству ежедневно выявленных случаев коронавируса.
В Киеве за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще в 95 жителей.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Facebook / Министерство здравоохранения Украины
Как писал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни. Прежде всего специалисты добавили в него некоторые препараты, а некоторые исключили.