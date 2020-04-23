Концентрация COVID-19 зашкаливает: украинский инфекционист назвал 4 причины массового заражения врачей

В мире в среднем 12% от общего количества зараженных коронавирусом COVID-19 составляют медики. В Украине, по официальной статистике, больных медиков около 15%.

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Украинский врач-инфекционист Евгений Дубровский написал в Facebook о четырех причинах заражения медиков.

Евгений Дубровский

"Первая и самая главная причина – отсутствие качественной и своевременной защиты. Об этом говорят уже давно. Комментарии не нужны. Нужны конкретные действия и помощь. Если государство не в состоянии обеспечить защиту медперсоналу, медики помощь просят у населения. Иначе скоро некому будет лечить", – отметил он.

Вторая причина, по словам врача, – это скрытые или замаскированные случаи коронавируса.

"Пациенты с неспецифическими жалобами попадают в больницы, где не работают с COVID-19. А это гастроэнтерология, кардиология, неврология, гинекология, роддома и так дальше. Медперсонал не защищается лично, не принимает мер безопасности, работает и лечит поступивших в обычной одежде. Из защиты – только маска и перчатки. А через несколько дней всплывает COVID-19… Типичное заражение на рабочем месте", – рассказал Дубровский.

Третьей причиной он назвал состояние иммунитета медиков и количество вируса в больницах.

"Концентрация коронавируса в инфекционной больнице колоссальна. Это не магазин, не храм и даже не лифт в 32-этажном доме. Вирус в каждом боксе, в коридоре, на своих же респираторах и комбинезонах. Риск заболеть крайне высокий. Даже при идеально подобранной защите и правильной методике одевания/раздевания этот риск не будет равен нулю. Если еще добавить человеческий фактор: усталость, нервную обстановку, спешку при наплыве скорых – ошибиться и сделать неправильное движение очень просто. Криво одетый респиратор, прикосновение к лицу, чтобы поправить запотевшие очки…" – подчеркнул инфекционист.

По его словам, в первую очередь рискуют медсестры при заборе анализов и манипуляций, также в самой высокой группе риска врачи-реаниматологи. Инфекционисты (врачи, медсестры, санитарки) работают с инфекциями постоянно, поэтому обычно иммунитет у них выше, но сейчас ситуация совершенно другая.

"Вирус новый, к нему нет готового иммунитета. Концентрация вирусных частиц в закрытых помещениях слишком высока. Иммунитет подрывается усталостью, истощением и неспокойной обстановкой в целом", – добавил Дубровский.

И четвертая причина заражения коронавирусом – это проблема изоляции медиков.

"Если врачи или медсестры остаются жить в больнице – это 100% шанс вскоре заболеть. Чистая и грязная зоны все время перемешиваются. И если работать в полном комплекте защиты еще можно, то жить – нет. Тоже самое касается и гостиниц для медиков. Один зараженный работник заразит всех в здании. Плачевные примеры общежитий и отелей с последующим массовым заражением у нас прямо перед глазами. Общий коридор, санузел, кухня…" – констатировал врач.

Он призвал не ругать медработников за халатность или небрежность в отношении своей безопасности, так как перечисленные проблемы оставляют мало шансов для 100%-й защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на 22 апреля в Украине заразились коронавирусом уже 1138 медицинских работников.

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