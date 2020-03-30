Главная Новости
30 марта • обновлено в 12:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Комаровский сказал, когда закончится карантин в Украине

10.1т
Читать материал на украинском

Карантин в Украине могут отменить после 28 дней без новых случаев заболевания, однако большую роль сыграет то, как поступят европейские страны.

Такое заявление сделал известный врач Евгений Комаровский в интервью Алле Клименко. Видео появилось на его канале в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Подход к карантину в странах будет разным. Наша страна она очень зависимая, к сожалению, и наши политики постоянно оглядываются на европейцев. Когда они снимут, тогда наши скажут6 "Мы тоже не хуже, давайте отменим". Вот россияне они сами себе на уме, что они будут делать, никто не знает", – начал он.

Комаровский сказал, когда закончится карантин в Украине

Комаровский сказал, когда закончится карантин в Украине

По словам Комаровского, медицинская наука говорит о том, что карантин можно спокойно снимать тогда, когда 28 дней нет новых случаев заболевания.

"Смысл карантина в чем? Ворвалась на территорию страны новая болезнь. Ею потенциально можно заболеть. И, скорее всего, все жители страны с этим вирусом встретятся. Все мы встретимся. 95% даже не заметят этой встречи, но 5% заболеют. Если карантина не будет, то эти 5% заболеют одновременно. Если будет карантин эти 100 тысяч будут болеть постепенно по 2-3 тысячи. И тогда у системы здравоохранения будет возможность им помочь", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке, чтобы помочь себе при заболевании коронавирусом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
карантин
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
12
3
Смешно
9
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Я Комаровського не дуже поважаю, оскільки він не завжди виступає, саме як лікар. Але в даному випадку він сказав все абсолютно правильно як з медичної, так і з політичної точок зору. І я абсолютно радий тому, що З/К буде "озиратися" на практику європейських країн, а не на рашистів. Тому поставив лайк. Не розумію тих, хто поставив дізлайк.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
А Супрун что говорит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги