Карантин в Украине могут отменить после 28 дней без новых случаев заболевания, однако большую роль сыграет то, как поступят европейские страны.

Такое заявление сделал известный врач Евгений Комаровский в интервью Алле Клименко. Видео появилось на его канале в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Подход к карантину в странах будет разным. Наша страна – она очень зависимая, к сожалению, и наши политики постоянно оглядываются на европейцев. Когда они снимут, тогда наши скажут6 "Мы тоже не хуже, давайте отменим". Вот россияне – они сами себе на уме, что они будут делать, никто не знает", – начал он.

Комаровский сказал, когда закончится карантин в Украине

По словам Комаровского, медицинская наука говорит о том, что карантин можно спокойно снимать тогда, когда 28 дней нет новых случаев заболевания.

"Смысл карантина в чем? Ворвалась на территорию страны новая болезнь. Ею потенциально можно заболеть. И, скорее всего, все жители страны с этим вирусом встретятся. Все мы встретимся. 95% даже не заметят этой встречи, но 5% – заболеют. Если карантина не будет, то эти 5% заболеют одновременно. Если будет карантин – эти 100 тысяч будут болеть постепенно по 2-3 тысячи. И тогда у системы здравоохранения будет возможность им помочь", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке, чтобы помочь себе при заболевании коронавирусом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!