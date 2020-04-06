Известный украинский педиатр, телеведущий и писатель Евгений Комаровский заявил, что введение тотального карантина из-за коронавируса ставит под угрозу существование Украины как государства.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В эфире программы Big Money он раскритиковал введенный во многих странах полный карантин, особенно некоторые абсурдные, по его мнению, аспекты его реализации: например, то, что во время карантинам людям можно гулять с собаками, но в парках и с детьми – нельзя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его мнению, самым верным может стать то, что, например, в Беларуси карантин не ввели. По его убеждению, он сам поступил бы так же, как и президент страны Александр Лукашенко.

Евгений Комаровский Коллаж

"Как сделал "батька" в Беларуси – это взять на себя политическую ответственность за народ. Сейчас, я думаю, все смотрят на Беларусь. Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Беларуси случилась катастрофа. Потому что для них это будет пример: вот видите, какой там мор, а мы какие молодцы, у нас такого нет", – высказал мнение доктор.

Он подчеркнул, что сейчас еще никто не знает, какой именно выбор правильный, какие меры действуют лучше и хуже.

"Но если бы я был президентом, я бы пошел по этому пути. Возможно, я бы совершил страшную ошибку. Но я бы пошел по этому пути, потому что я реально вижу, что существование Украины как государства реально под угрозой", – заявил Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский рассказал, что сделал бы при симптомах коронавируса у себя. Он также сообщил, как не спутать COVID-19 с коклюшем.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram