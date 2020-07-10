Комаровский предложил радикальный способ защиты от COVID-19 людей из группы риска

Врач Евгений Комаровский считает, что в Украине было бы правильно вести жесткие ограничения для людей, которые попадают в группу риска заразиться коронавирусом.

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В интервью YouTube-каналу "Politeka Online" он заявил, что для пенсионеров можно было бы выделить определенное время, в которое они имели бы возможность посещать супермаркеты и аптеки – например, с 8 до 9 утра.

"Почему нельзя сделать так, чтобы первый час работы после открытия супермаркеты и аптеки принимали только пожилых людей, а чтобы после 9 утра ни один пенсионер не имел возможности зайти никуда?" – отметил врач.

Комаровский считает, что государственная политика в этом вопросе сейчас является очень сомнительной.

"Вместо того, чтобы нагнетать, нам надо по пунктам разобраться, что нужно сделать, чтобы защитить группы риска. Дети не являются группой риска. Молодежь не является группой риска. Закрыть школы и институты – это страшная ошибка. Остановить производство, где работают молодые люди… потерять кучу денег, которые можно было бы вложить в заботу о стариках. Тут государственная политика, мягко выражаясь, очень сомнительная", – убежден он.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что из-за растущего числа новых зараженных COVID-19, в городе могут усилить карантин.