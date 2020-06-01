Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 24 тысячи: статистика Минздрава на 1 июня

В Украине за последние сутки зафиксировали еще 340 случаев коронавируса. По состоянию на утро 1 июня количество зараженных в стране достигло 24 012.

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Кроме этого, с начала вспышки болезнь унесла жизни 718 человек (+10 за сутки), однако выздороветь удалось 9690 пациентам (+152). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки диагностировали в Киеве – 58 и Ривненской области – 57.

COVID-19 не идет на спад

Традиционно, данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированного Крыма отсутствуют.

Статистика по коронавирусу в Украине covid19.rnbo.gov.ua

Статистика по коронавирусу в Украине covid19.rnbo.gov.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июня в Украине начался следующий этап ослабления карантина. В стране заработали спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, открыли межобластное сообщение всеми видами транспорта, а также разрешили проведение экзаменов в вузах и коледжах

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