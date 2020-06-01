Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзалізниця" может восстановить железнодорожное сообщение в других регионах Украины только когда они будут отвечать критериям смягчения карантина.

Как он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", это зависит от самих регионов.

"У них есть местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Минздрав предложил параметр инциндентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) – это 12 человек на 100 тысяч населения. Если показатель меньше, чем такое количество заболевавших в течение недели, то комиссии рассматривают и смягчают карантин", – пояснил министр.

Стало известно, когда в Украине полностью запустят поезда

По его словам, на этой неделе еще несколько регионов присоединятся к восстановлению железнодорожного сообщения. Вместе с тем, Криклий заверил, что стоимость проездных билетов не поднимется.

"Мы цены не поднимаем, кроме городских направлений, где города принимают решения. Они устанавливают стоимость. В "Интерсити" мы стоимости не меняем", – подчеркнул Криклий.

Несмотря на это, по словам министра, билеты на некоторые ночные поезда все же выросли в цене. "Это не потому, что выросла стоимость. Причина вот в чем: если выходит новый фирменный поезд, классом выше, где лучшие условия, то стоимость отличается. Так всегда было", – объяснил Криклий.

Напомним, с 1 июня "Укрзалізниця" частично возобновила свою работу. На данный момент украинцам доступно около 30 направлений. Кроме того, восстановлено движение пригородных поездов. С 1 июня на маршруты вышли 214 электричек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня, в Украине начался следующий этап ослабления карантина.

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