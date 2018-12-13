Когда Украина получит Томос: названа точная дата

Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви вручит Вселенский Патриарх 6 января.

Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) по итогам архиерейского собора (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

По его словам, в Константинополе будет совершена божественная литургия, общая служба Вселенского Патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого вручат Томос.

Евстратий (Зоря) Politeka

Также архиепископ сообщил, что на объединительный Собор иерархи УПЦ КП возьмут с собой по два человека: одного клирика и одного монаха или мирянина.

"Мы идем на Собор 15 декабря в Софию Киевскую для того, чтобы принять решение об объединении, об уставе церкви и выбрать предстоятеля этой церкви", — отметил Зоря.

По его словам, имя кандидата на пост предстоятеля УПЦ КП назовет на самом Соборе.

"Процедура выборов происходит во время Собора, поэтому там и будет объявлена кандидатура", — добавил архиепископ.

Зоря уточнил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному Собора, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

"Мы прошли по проекту устава, который был предложен от синода Вселенского Патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, некоторые отброшены", - сказал пресс-секретарь УПЦ КП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

На объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса, среди них - единство церкви, выбор предстоятеля и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

Также появилась информация, что спецслужбы РФ в день Собора планируют провести крестные ходы и провокации в разных городах Украины.