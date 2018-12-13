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Когда Украина получит Томос: названа точная дата

9.3тЧитать материал на украинском

Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви вручит Вселенский Патриарх 6 января.

Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) по итогам архиерейского собора (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

По его словам, в Константинополе будет совершена божественная литургия, общая служба Вселенского Патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого вручат Томос.

Евстратий (Зоря)

Евстратий (Зоря)

Politeka

Также архиепископ сообщил, что на объединительный Собор иерархи УПЦ КП возьмут с собой по два человека: одного клирика и одного монаха или мирянина.

"Мы идем на Собор 15 декабря в Софию Киевскую для того, чтобы принять решение об объединении, об уставе церкви и выбрать предстоятеля этой церкви", — отметил Зоря.

По его словам, имя кандидата на пост предстоятеля УПЦ КП назовет на самом Соборе.

"Процедура выборов происходит во время Собора, поэтому там и будет объявлена кандидатура", — добавил архиепископ.

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Томос для Украины: РПЦ пошла на очередную подлость

Зоря уточнил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному Собора, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

"Мы прошли по проекту устава, который был предложен от синода Вселенского Патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, некоторые отброшены", - сказал пресс-секретарь УПЦ КП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

На объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса, среди них - единство церкви, выбор предстоятеля и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

Также появилась информация, что спецслужбы РФ в день Собора планируют провести крестные ходы и провокации в разных городах Украины.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Томос, в обмен на Андреевскую церковь и еще шо-нибудь, должен дать турок Варфоломей,который является первым среди равных,но никак не глава православия. Т.е. раздавать томосы с таким же успехом могут и уборщицы Госдепа и пациенты палаты №6. Адекватным людям это ясно, Пете и муйданам-нет, потому как они пьют и курят не то. Вывод: Петя и муйданы! Хватит бухать,идите лечиться.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
В 2019 параша встанет под зеленое знамя пророка, гундяй закончит жизнь в сточной канаве, а отдельные племена кочующие вокруг МКАДа будут у москалей выменивать невест на верблюдов для караванов до Китая, идущих два дня:))))
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Ильчук Андрей, всё это скоро будет, болезный. А пока постирай свои обосранные шаровары да дров наколи )
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
А так как 6 января вся дуркаина после недельной пьянки будет валяться в глубоком ауте, то получать бандероль из Стамбула будет некому.
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