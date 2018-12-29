Когда и как Украина получит Томос: Епифаний пояснил процедуру

Официальное подписание Томоса об автокефалии Вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года. 6 января его вручат митрополиту Украинской православной церкви.

Об этом рассказал предстоятель независимой поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний в эфире телеканала "Прямий". "Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой Украинской поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января", — пояснил он.

Отмечается, что уже 6 января состоится торжественное богослужение — это впервые двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха, и также предстоятеля уже Украинской независимой поместной православной церкви.

После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL,