Когда и как Украина получит Томос: Епифаний пояснил процедуру

Официальное подписание Томоса об автокефалии Вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года. 6 января его вручат митрополиту Украинской православной церкви.
Об этом рассказал предстоятель независимой поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний в эфире телеканала "Прямий". "Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой Украинской поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января", — пояснил он.
Отмечается, что уже 6 января состоится торжественное богослужение — это впервые двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха, и также предстоятеля уже Украинской независимой поместной православной церкви.
После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви.
Как сообщал OBOZREVATEL,
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