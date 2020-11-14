Половина украинцев, выступающих против карантина выходного дня, переболела COVID-19 – опрос

Карантин выходного дня в Украине не поддерживают 38,3% граждан, 61,7% – за такие ограничения.

Об этом свидетельствует опрос проекта "Электронная демократия" от программы "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция политического ток-шоу от 13 ноября доступна на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Участие в социологическом исследовании (проводилось 12-13 ноября) приняли 14 923 респондента.

Ведущий программы подчеркнул, что люди, которые поддержали локдаун выходного дня, не болели коронавирусом.

Половина украинцев, которые выступили против введения такого карантина, перенесли COVID-19. "То есть, они считают, что это уже не опасно – для них", – сказал Шустер.

Напомним, социологический опрос также показал: большинство украинцев либо сами переболели COVID-19, либо знают о случаях инфицирования среди своих знакомых. Каждый десятый сказал, что был знаком с жертвами пандемии.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что лучшим в плане борьбы с COVID-19 было бы введение нового локдауна, а не ограничений в выходные. Однако, власти решились на более щадящие меры, так как экономика Украины может этого не выдержать.