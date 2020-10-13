Карантин в Украине могут продлить до конца года, – Ляшко

Министерство здравоохранения предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря 2020 года из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

Инициативу рассмотрят на заседании Кабинета министров 13 октября, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Громадське радіо".

Он отметил, что эпидемическая ситуация в стране неспокойная, наблюдается рост количества госпитализаций, и это побуждает пересматривать карантинные мероприятия.

По словам Ляшко, высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий. Также будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.

"Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием", – сказал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 12 октября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Киев перешел в "оранжевую" зону. В "красной" зоне оказались Канев и Сумы.