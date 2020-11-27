Эпидемиолог заявил, что Украине необходим локдаун в 60 дней

Военный эпидемиолог Сергей Кравченко заявил, что эффективным будет введение в Украине локдауна на 60 дней.

Такое мнение эксперт выказал в эфире политического ток-шоу "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 26 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кравченко прокомментировал позицию главы МВД Арсена Авакова по карантину. По словам эпидемиолога, тот прав лишь частично, потому что стране нужен более длительный локдаун.

Врач пояснил, что сроки инкубационного периода COVID-19 составляют от 1 до 14 суток, редко – до 21. Кроме того, после проявления первых симптомов человек заразен еще минимум 10 дней.

"То есть, мы должны к 21 дню приплюсовать еще 10 суток и все это перемножить на два... чтобы разорвать цепочку передачу болезни", – сказал он. В итоге, по мнению военного эпидемиолога, жесткий карантин нужно вводить на два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине для сдерживания распространения COVID-19, сроком не менее трех недель с механизмом компенсации для населения.