Какие лекарства нельзя принимать при коронавирусе: советы инфекциониста

При легкой стадии заболевания COVID-19 пациенты нуждаются в витаминах и общеукрепляющих средствах.

Принимать антибактериальные и гормональные средства не нужно, сказала во время брифинга главный иммунолог Украины, инфекционист, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Ольга Голубовская (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На первой стадии заболевания 80% людей легко переносят коронавирус, в большинстве случаев болезнь дальше не развивается, уточнила она.

"В первой фазе пациенты должны наблюдаться из групп риска: они должны вовремя обращаться к врачу, принимать различные общеукрепляющие витамины, вести нормальный образ жизни и питание. Хочу очень важное здесь подчеркнуть – никаких антибактериальных средств, которые до сих пор люди сами любят принимать, иногда, к сожалению, и коллеги (врачи – ред.) назначают... Ни в каких антибактериальных, гормональных средствах на этой стадии пациент не нуждается", – сказала эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предположила, что тяжелый период пандемии коронавируса в Украине утихнет или закончится примерно в марте следующего года.