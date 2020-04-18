Доктор Евгений Комаровский рассказал, есть ли альтернатива обычным антисептикам для рук, а также пояснил, какие дезинфицирующие средства использовать нельзя.

Новое видео о коронавирусе было опубликовано на YouTube-канале Комаровского (чтобы посмотреть ролик, проскролльте новость вниз).

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"Все санитайзеры кончились, спирт ни за какие деньги не купить, все бегают по аптекам, им предлагают всякую, уж простите, фигню", – отметил врач-педиатр.

Какие антисептики можно использовать Коллаж

Салициловая и муравьиная кислота

Растворы салициловой и муравьиной кислоты, по словам Комаровского, "возможны как разовая акция", если "уж совсем некуда деваться".

У этих препаратов, как пояснил он, есть свои свойства и у огромного количества людей есть противопоказания. Муравьиная кислота, к примеру, может вызывать раздражения кожи. Поэтому применять эти средства на постоянной основе категорически нельзя.

Бесспиртовые антисептики, перекись водорода

К таким антисептикам относятся, в частности, перекись водорода или хлорсодержащие средства. Они могут работать, однако Комаровский не рекомендовал их использование. Обычные санитайзеры, подчеркнул врач, действуют быстро.

"Как правило, если там нету спирта, это не годится. Давайте искать что-то другое", – сказал эксперт. При этом для обработки поверхностей использовать перекись можно.

Пищевая сода

Это неплохое средство в быту, но антисептиком не является. Использовать соду не по прямому назначению нельзя.

Декаметоксин (Декасан)

Это средство имеет бактерицидное действие, а действие против коронавируса, по словам Комаровского, "в реальной жизни придется еще очень долго доказывать".

Мирамистин

Доктор отметил, что это противобактериальное средство. Мирамистин не эффективный против вирусов.

Марганцовка

"Та марганцовка, которую вы делаете, этот слабо-розовый раствор, это называется "ну надо что-то делать", – сказал Комаровский.

Даже бактерицидным эффектом это средство обладает лишь в очень большой концентрации, когда раствор уже раздражает кожу и слизистые. Врач посоветовал "вообще забыть" об использовании марганцовки.

Средство для мытья посуды

"Вирус имеет жировую оболочку, липидный слой. Все, что растворяет жиры, убивает вирус", – сказал эксперт. Он заявил, что использовать средства для мытья посуды "можно и нужно".

Бензин и керосин

Один из подписчиков спросил у врача, можно ли таким образом обрабатывать руки. Он ответил, что такие средства не рекомендованы ни одной медицинской организацией в мире.

"Я знаю, что в наших краях большинство до сих пор гоняют вшей с помощь керосина. Ну... бывает, что я могу сказать. Тем не менее, к коронавирусу безниз и кероин отношения не имеют. К вшам могут иметь, они задыхаются", – отметил Комаровский.

Жидкость для полоскания рта

"Это полный бред, но руки будут пахнуть просто замечательно", – прокомментировал это средство врач.

Антибактериальные салфетки

Врач сказал, что использовать их не имеет смысла, поскольку COVID-19 – вирус. Теоретически руки вытирать салфетками можно, но это не заменяет мыла или обычных антисептиков.

Хлоргексидин

Против коронавируса он, по словам Комаровского, практически не активен.

Водка

Чтобы она подействовала, контакт кожи с водкой должен длиться как минимум 4-5 минут. Для быстрого действия она не годиться.

"Крайне редко люди оказываются в такой ситуации, когда у них нет воды и мыла, но есть водка", – отметил врач.

Фитонциды

Растительные средства для дезинфекции Комаровский назвал мифом. Он подчеркнул, что использовать их не стоит.

Как писал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский развенчал миф об эффективности "блокаторов вирусов", которые якобы способны убить COVID-19 вокруг человека.

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