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9 апреля • обновлено в 17:17
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Как заразились коронавирусом военнослужащие ВСУ: выяснилась причина

12т
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Большинство военнослужащих, которые заразились коронавирусом в Украине, подхватили инфекцию во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в постоянный круг общения.

Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает на странице в Facebook Командование Медицинских сил ВСУ. Всего в Вооруженных силах зафиксировано 5 случаев заражения, 1 – летальный.

Уточняется, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 131 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 28 человек.

Военнослущие ВСУ заразились коронавирусом: выяснилась причина

Военнослущие ВСУ заразились коронавирусом: выяснилась причина

Укринформ

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с какими вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – предупредили в Медицинских силах ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смерти военнослужащей в Ивано-Франковске.

43-летняя Ирина Гончарова работала в воинской части в пгт Делятин. Выяснилось, что женщине пришлось самостоятельно оплачивать лечение, а результаты теста на коронавирус появились уже после ее смерти.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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васильевич василий
васильевич василий
Заражение произошло жопным образом
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
воины ВСУ заболели...так как друг друга в дупу долбили
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