Как укрепить иммунитет: три главных правила

Весной наш иммунитет как никогда требует поддержки, и особенно важно защитить организм во время пандемии коронавируса.

По мнению врачей, следует придерживаться всего нескольких правил, которые помогут держать иммунитет в тонусе и снизят шансы заболеть. OBOZREVATEL предлагает узнать, что лучше всего способно поддержать здоровье.

1. Белковая пища, витамины и микроэлементы

Для повышения иммунитета важно употреблять пищу, богатую белками, витаминами и микроэлементами Pixabay

Сбалансированное питание играет особую роль в поддержании иммунитета. Так, важно сосредоточиться на белковой пище и витаминах. Рекомендовано употреблять продукты, богатые витаминами А, В, C, Е.

Невероятно полезны морковь, шпинат, ягоды шиповника, оливковое масло, томатный сок, яблоки и цитрусовые, которые содержат эти вещества.

Также важно включить в рацион продукты, содержащие цинк (морепродукты, орехи, неочищенное зерно, кунжут, пивные дрожжи) и селен (чеснок, говядина, телятина, индейка, зерновой хлеб).

2. Специи для иммунитета

Специи также помогают укрепить иммунитет Pixabay

Употребление специй, таких как имбирь, корица, гвоздика, чеснок и других, помогает усилить кровообращение и повысить активность иммунитета.

3. Физическая нагрузка

Физические упражнения активизируют сердечно-сосудистую систему и иммунитет Pixabay

Хотя бы пять минут в день стоит отвести на физические упражнения. Можно сделать небольшую зарядку или просто растереться полотенцем: это поможет улучшить кровообращение – один из факторов хорошего иммунитета.

Помимо упражнений, важно ходить пешком каждый день не менее чем по 30-40 минут: столько времени требуется для того, чтобы активизировались сердечно-сосудистая и иммунная системы.

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