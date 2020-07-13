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Как правильно носить медицинскую маску: главные советы

Алина Мельник
Общество
1,0 т.
В сети распространяется много противоречивой информации о правилах ношения маски

В сети распространяется много противоречивой информации о правилах ношения маски. Иллюстративное фото / Pixabay

На фоне карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса, звучат разные мнения о том, как правильно следует носить медицинскую маску.

OBOZREVATEL специально для своих читателей решил прояснить ситуацию.

Какой стороной носить одноразовую маску

Так, еще в 2018 году в Facebook стал вирусным пост о том, какой стороной правильно носить одноразовую маску. Автор его утверждала, что белой стороной к лицу маску нужно надевать, если человек не хочет заразить окружающих, а цветной, – если не хочет заразиться сам.

Пост, автор которого считает, что белой стороной к лицу маску нужно надевать, если человек не хочет заразить окружающих, а цветной, – если не хочет заразиться сам

Пост, автор которого считает, что белой стороной к лицу маску нужно надевать, если человек не хочет заразить окружающих, а цветной, – если не хочет заразиться сам (скриншот)

В целом, особой роли не играет то, какой стороной надета медицинская маска. В обоих случаях она одинаково эффективно защищает ее владельца и окружающих.

Одноразовую маску можно носить и цветной, и белой стороной к лицу

Одноразовую маску можно носить и цветной, и белой стороной к лицу Иллюстративное фото / Pixabay

Как нельзя носить маску: главные правила

  • Маска должна надежно крепиться к лицу, плотно прикрывая рот и нос, не оставляя зазоров.

  • Нельзя носить маску, оставляя открытым нос: это верный способ заразиться.

  • Внешней стороны маски следует как можно реже касаться чистыми руками. Если все же пришлось это сделать, нужно сразу вымыть руки с мылом или обработать антисептиком.

  • При этом чистыми руками нужно надевать чистую стерильную маску.

  • Если маска стала влажной, нужно заменить ее на новую стерильную.

Ранее OBOZREVATEL назвал четыре способа, как семье благополучно пережить карантин.

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