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12 апреля • обновлено в 12:45
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Как освятить пасхальные корзины и не нарушить карантин: лайфхак. Видео

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В Польше в Страстную субботу 11 апреля (день перед Пасхой) на фоне пандемии коронавируса и карантина в стране, люди святили пасхальные корзины, при этом не нарушая введенных ограничений.

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Соответствующее видео, которое может послужить примером для украинцев, появилось на странице Życie Gostynia в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На кадрах видно, как люди выходят из домов и располагаются на улице, сохраняя необходимую дистанцию ​​и не нарушая запретов. А священник едет в автомобиле вдоль людей и кропит корзины святой водой.

Как освятить пасхальные корзины и не нарушить карантин: лайфхак. Видео

Напомним, в Вербное воскресенье, 12 апреля, Православная церковь Украины попросила всех верующих оставаться дома из-за карантина, и участвовать в молитве через онлайн-трансляции.

В связи с пандемией коронавируса освящения вербы тоже не будут проводить в храмах, чтобы не возникали скопления людей.

Можно ли верующему прийти в храм на Пасху 2020 года, которая приходится на время карантина из-за пандемии коронавируса, как исповедоваться и причаститься, как посвятить вербу и паску читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ровно священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 12 апреля провели массовые богослужения и освящения вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространение коронавируса COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Пасха" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Пасха Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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