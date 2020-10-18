Как не заразиться COVID-19 на выборах: памятка от активистов

Активисты общественного движения "ЧЕСНО" опубликовали памятку о том, как проголосовать на местных выборах, которые пройдут в Украине 25 октября, с минимальным риском заразиться COVID-19.

Рекомендации активистов появились на странице "ЧЕСНО" в Twitter. Так, в частности, рекомендуется придерживаться дистанции не менее 1 метра, масочного режима и не брать с собой на избирательный участок детей.

Алгоритм действий на выборах 25 октября:

не берите детей на участок;

наденьте маску;

обработайте руки антисептиком;

позвольте, чтобы вам померили температуру;

соблюдайте дистанцию в 1 метр;

в очереди к столу допускается не более трех человек;

используйте собственную ручку;

используйте отдельный вход и выход для избирателей.

Как известно, избиратели, пребывающие на самоизоляции, также имеют право на голосование. Документы для голосования на дому можно подать до 20:00 пятницы, 23 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЦИК объяснили, как проголосовать на выборах в случае болезни.