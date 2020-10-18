Как не заразиться COVID-19 на выборах: памятка от активистов
Активисты общественного движения "ЧЕСНО" опубликовали памятку о том, как проголосовать на местных выборах, которые пройдут в Украине 25 октября, с минимальным риском заразиться COVID-19.
Рекомендации активистов появились на странице "ЧЕСНО" в Twitter. Так, в частности, рекомендуется придерживаться дистанции не менее 1 метра, масочного режима и не брать с собой на избирательный участок детей.
Алгоритм действий на выборах 25 октября:
не берите детей на участок;
наденьте маску;
обработайте руки антисептиком;
позвольте, чтобы вам померили температуру;
соблюдайте дистанцию в 1 метр;
в очереди к столу допускается не более трех человек;
используйте собственную ручку;
используйте отдельный вход и выход для избирателей.
Как известно, избиратели, пребывающие на самоизоляции, также имеют право на голосование. Документы для голосования на дому можно подать до 20:00 пятницы, 23 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЦИК объяснили, как проголосовать на выборах в случае болезни.