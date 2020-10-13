Кабмин ограничил работу ресторанов по всей Украине

Кабинет министров ввел ограничения на работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00 по всей территории Украины.

Такое решение было принято на заседании правительства 13 октября. Оно касается всех карантинных зон – "красной", "оранжевой", "желтой" и "зеленой".

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что исключением станет доставка и заказы на вынос.

"То есть, мы говорим, что работа с 22:00 до 7:00 субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания будет запрещена, кроме деятельности по предоставлению услуг общественного питания и совершению с совершением адресной доставки и заказов на вынос", – сказал он.

Также Кабмин изменил правила разрешенного количества людей во время массовых собраний.

Таким образом, в регионах зеленой "зоны" могут собираться не более 50 человек при условиях соблюдения дистанции 1,5 метра; не более 30 человек – в "желтой" зоне, не более 20 человек в "оранжевой" зоне.

При этом проведение спортивных соревнований без зрителей разрешается, кроме международных, где их проведение возможно по согласованию с Минздравом.

Как сообщалOBOZREVATEL, карантин в Украине продлится до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.