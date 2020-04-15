При коронавирусе не стоит заниматься самолечением и тратить деньги на разные лекарства в аптеке.

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Для профилактики COVID-19 тоже не существует таблеток, рассказал в интервью изданию "Гордон" руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС, генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман

"Хочу напомнить всем: не нужно покупать никаких профилактических препаратов. Антибиотики тоже не нужны, потому что это не бактериальный процесс, а вирусный. От вирусов нет антибиотиков. Не нужно тратить деньги и покупать что попало. В тяжелых случаях в условиях стационара проводится очень серьезное лечение. Все, что вы можете делать для профилактики, – переждать эпидемию дома", – заявил он.

Не нужно покупать никаких профилактических препаратов при коронавирусе

Кроме того, израильский медик назвал глупостью народное лечение чесноком, имбирем и перекисью водорода.

Он также отмечает, что нельзя сравнивать коронавирус с гриппом, так как заболевание быстро прогрессирует.

"У нас в клинике недавно умерла 40-летняя пациентка. Так что не нужно недооценивать ситуацию. Эта болезнь касается не только бабушек. Да, дети практически не болеют или переносят вирус в легкой форме. Но в реальности никто не застрахован. Болезнь развивается непредсказуемо. Мы даже не знаем, какие в дальнейшем могут быть последствия для здоровья людей, перенесших коронавирус, может ли это спровоцировать другие заболевания", – объяснил Гольдман.

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"Вопросов без ответов много, потому что это новый вирус. Он отличается тем, что заболевание быстро прогрессирует. И не надо сравнивать с гриппом. При гриппе такого стремительного ухудшения мы не наблюдаем. Даже если появляются осложнения, все происходит совсем не так. И от гриппа хотя бы есть прививка. Надеемся, скоро появится и прививка от коронавируса. В Израиле активно работают над ее созданием, и мы ждем, что это произойдет примерно через полгода", – отметил медик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, киевлянин Виктор Фантаев, которого госпитализировали в инфекционную больницу с коронавирусом, рассказал, чем его лечат.

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