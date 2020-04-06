Процесс распространения коронавируса в Украине примерно на 30 дней "опаздывает" от процесса распространения в Италии.

"Я видел, какие ошибки были в Италии, и я очень надеюсь, что те меры, которые применяются в Украине, не допустят развития эпидемии по итальянскому сценарию", – сказал в эфире ObozTV Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

По его оценкам, в этом помогут жесткие карантинные меры, которые были введены в Украине своевременно.

Италия "обгоняет" Украину с коронавирусом на 30 дней

"Главная проблема (в Италии, – Ред.), что каждый день появляется количество инфицированных, которых медицина не может "переварить" и не может предоставить адекватную помощь", – пояснил дипломат.

В этом контексте он рассказал о том, что ситуация с распространением коронавируса в северных и южных регионах страны кардинально отлична. Так, на юге Италии "количество инфицированных и умерших намного меньше, чем на севере, потому что медицина справляется с этой проблемой", – сказал он.

Говоря о группе украинских медиков, прибывших в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, посол сказал "Главный принцип таков: предоставляя помощь в Италии, мы получаем опыт для того, чтобы использовать его в Украине, если это будет необходимо".

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Италии зафиксировано 128948 случаев заражения коронавирусом. 15887 человек умерло, 21815 выздоровело. В Украине соответствующие цифры таковы: 1319, 38 и 28.

Как писал OBOZREVATEL:

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