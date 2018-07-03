"Платите сами": ограбленные в Испании украинцы рассказали, как им "помогли" консулы

Украинцы Юлия Левицкая с мужем, у которых украли все деньги и документы в испанской Малаге, попытались обратиться за помощью в консульство Украины, но приема им пришлось ждать четыре дня из-за празднования Дня Конституции.

Как рассказала OBOZREVATEL сама Юлия, ситуация сдвинулась с мертвой точки только после того, как их история получила огласку. Возможно, уже 3 июля им предоставят документы, по которым они смогут вернуться домой.

"Нас ограбили на пляже в последний день отдыха. Украли рюкзак с вещами, банковскими карточками, паспортами и билетами. Первую ночь мы провели на пляже. Потом помог местный полицейский. Он не только поделился с нами своим завтраком. Друг в Украине смог через него с помощью Вестерн Юнион скинуть нам деньги. Поэтому мы сняли комнату в хостеле", - рассказала Юлия Левицкая.

Юлия с мужем не думали, что в конце отпуска их ограбят Соцсети

Когда Юлия с супругом обратились в консульство Украины в Малаге, то к ним отнеслись прохладно. Четыре дня пришлось ждать потому что в консульстве был выходной в связи с Днем Конституции. Затем украинцы оплатили консульский сбор по 28 евро с каждого, чтобы попасть на прием. А там им посоветовали самим раздобыть деньги на билет, на проживание, поскольку по мнению чиновника они платежеспособны. И ждать, когда придут их документы.

Ситуацию осложнило то, что ребята родом с Луганской области. "Мне паспорт выдавали в Киеве, поэтому легче. А вот у мужа паспорт в Луганске. Но из-за того, что наша история получила огласку, вроде бы, документы уже тут, в консульстве. Сейчас собираемся идти туда", - сообщила нам Юлия.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которых ограбили в испанской Малаге, остались без внимания и защиты украинских консулов, помощь киевлянам оказывали местные жители и туристы.

Испанский полицейский накормил их и купил им обувь. Молодежь на пляже поделилась с ними колой и чипсами. Хозяин квартиры, в которой они жили ранее, предоставил им свой компьютер. А украинцы в очереди в консульство скинулись и оплатили ребятам консульский сбор – 56 евро.