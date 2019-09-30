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30 сентября • обновлено в 23:33
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"Имею право!" "Мисс Украина-2019" угодила в языковой скандал

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Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019", харьковчанка Маргарита Паша оскандалилась, якобы отказавшись разговаривать на украинском языке.

Инцидент произошел в рамках съемок интервью для программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей, передает 24 канал.

Ведущая заявила, что Паша не захотела с ней говорить на украинском.

Новости
В сети выразили недовольство результатом "Мисс Украина-2019"

"Мисс Украина-2019" Маргарита Паша угодила в "языковой скандал"

"Мисс Украина-2019" Маргарита Паша угодила в "языковой скандал"

ranok.ictv.ua

Кроме того, в своем Instagram ранее "Мисс Украина" разместила пост, в котором написала, что имеет право излагать свои мысли на языке, на котором хочет – на русском. Победительница конкурса красоты посоветовала всем несогласным отписаться.

Позже Паша решила удалить часть публикации, однако заявление уже разлетелось в сети и вызвало шквал критики. "За что ей дали титул?", "Какая вы "Мисс Украина", если не уважаете свою страну, ее язык?" – "взорвались" пользователи.

"Имею право!" "Мисс Украина-2019" угодила в языковой скандал

Скриншот

Вскоре девушка объяснила свое поведение в сети, открестившись от обвинений.

Паша написала, что она является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также, что она всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан". Все сообщения о своем отказе общаться на украинском или на русском языке она опровергла.

"Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке. Для меня это не имеет принципиального значения, и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было", – оправдалась она.

Паша также заявила, что отказалась говорить с Осадчей исключительно по причине усталости и плохого самочувствия.

Шановні мої друзі, не менш шановні вороги, а також дорогі хейтери та іже з ними! Давайте все ж включимо здоровий глузд і перестанемо продукувати фейки на рівному місці. Я хочу поставити остаточну крапку в цьому штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови і мого ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було. У випадку з інтерв'ю для Катерини Осадчої - у цей день я відмовилася його давати з ОДНІЄЇ ЄДИНОЇ ПРИЧИНИ - погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, божевільна кількість заходів, де я зобов'язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі. При цьому всьому не варто забувати ще й про підготовку до світового конкурсу, де я сама... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представляти нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки. Завжди ваша М.

Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось что Маргарита Паша родилась в России.

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Тема
Языковой скандал
Место
Украина
Теги
русский язык украинский язык
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