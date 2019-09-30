"Имею право!" "Мисс Украина-2019" угодила в языковой скандал

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019", харьковчанка Маргарита Паша оскандалилась, якобы отказавшись разговаривать на украинском языке.

Инцидент произошел в рамках съемок интервью для программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей, передает 24 канал.

Ведущая заявила, что Паша не захотела с ней говорить на украинском.

"Мисс Украина-2019" Маргарита Паша угодила в "языковой скандал" ranok.ictv.ua

Кроме того, в своем Instagram ранее "Мисс Украина" разместила пост, в котором написала, что имеет право излагать свои мысли на языке, на котором хочет – на русском. Победительница конкурса красоты посоветовала всем несогласным отписаться.

Позже Паша решила удалить часть публикации, однако заявление уже разлетелось в сети и вызвало шквал критики. "За что ей дали титул?", "Какая вы "Мисс Украина", если не уважаете свою страну, ее язык?" – "взорвались" пользователи.

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Вскоре девушка объяснила свое поведение в сети, открестившись от обвинений.

Паша написала, что она является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также, что она всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан". Все сообщения о своем отказе общаться на украинском или на русском языке она опровергла.

"Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке. Для меня это не имеет принципиального значения, и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было", – оправдалась она.

Паша также заявила, что отказалась говорить с Осадчей исключительно по причине усталости и плохого самочувствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось что Маргарита Паша родилась в России.

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