"Им нужно время": стало известно о состоянии освобожденных моряков

В военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" рассказали о состоянии освобожденных в результате обмена пленными с Россией украинских моряков.

Подробности сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что состояние здоровья всех 24 украинцев удовлетворительное, однако каждому из них необходимо время для лечения и обследования.

"В настоящее время военные моряки, освобожденные после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение – осуществляется в полном объеме, питание – в соответствии с назначенными диетами (диетическими столами), в зависимости от характера их заболеваний", – рассказал начальник госпиталя, генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

В госпитале рассказали о состоянии освобожденных моряков Пресс-служба Минобороны

Врач отметил, что военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

"Национальный военный-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь уволенным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест", – уточнил Казмирчук.

Стало известно о состоянии освобожденных моряков ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 украинских моряка вернулись на Родину 7 сентября вместе с еще 11 помилованными заключенными. Их отпустили под личное поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

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