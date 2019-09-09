Главная Новости
10 сентября • обновлено в 06:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Им нужно время": стало известно о состоянии освобожденных моряков

3.3т Читать материал на украинском

В военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" рассказали о состоянии освобожденных в результате обмена пленными с Россией украинских моряков.

Подробности сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что состояние здоровья всех 24 украинцев удовлетворительное, однако каждому из них необходимо время для лечения и обследования.

Новости
Ключевым фактором в возвращении моряков стало решение трибунала: адвокат

"В настоящее время военные моряки, освобожденные после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание в соответствии с назначенными диетами (диетическими столами), в зависимости от характера их заболеваний", – рассказал начальник госпиталя, генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

В госпитале рассказали о состоянии освобожденных моряков

В госпитале рассказали о состоянии освобожденных моряков

Пресс-служба Минобороны

Врач отметил, что военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

"Национальный военный-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь уволенным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест", – уточнил Казмирчук.

Стало известно о состоянии освобожденных моряков

Стало известно о состоянии освобожденных моряков

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 украинских моряка вернулись на Родину 7 сентября вместе с еще 11 помилованными заключенными. Их отпустили под личное поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными Обострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
пленные моряки Министерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
3
245
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Про наших с Украины все понятно, а где хоть одно видео с гопниками из раски федераски в аэропорту рф, президент встречает ? Или пох как пригожинским ебланам рф?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А зачем на неньке мокряки, если на всех плавсредств не хватает?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Эти чушкари шароварные,столько казок напишут,хватит плебеям усраинским.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel