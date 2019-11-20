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20 ноября • обновлено в 11:47
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцист Все статьи автора

Хіба на Донбасі терористи?

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Тирнетами розповсюджується петиція про визнання "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями. Це той самий випадок, коли добрі наміри потрібні виключно при ловлі блох. Справа в тому, що наша з вами місія полягає в тому, щоб змусити світ визнати, що "ДНР" та "ЛНР" є російськими окупаційними адміністраціями на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Росією окупованих, а не якимись там бамбаськими терористами, що знайшли в шахтах "Буки" та танки. Це не терористи. Це російські ставленики, як Аксьонов у Криму.

Саме з цієї причини я не поділяю загального перемога-галасу щодо подання Україною позову проти Росії про спонсорування тероризму. Збитий МН17, розстріляний автобус у Волновасі та багато інших епізодів, які фігурують у цьому позові у якості терористичних актів, ніякими терористичними актами не являються. Це воєнні злочини здійснені країною-агресором на українській території. Це не терористичні війська, а російські армійські корпуси, які підпорядковуються командуванню Південного федерального округу чинять на українському Донбасі воєнні злочини та злочини проти людяності. Інколи за допомогою колоборантів з числа місцевих, але завжди за наказом з Москви.

Новости
"Слуги" не были шокированы, что казна пустая, а на пороге война

Намагаючись знайти проникновєнні дефініції ми не помічаємо, як поступово позбавляємо себе шансів домогтися покарання країни, яка окупувала та анексувала Крим, окупувала частину Донбасу та тихим сапом перетворила Азовське море у Російське озеро. Ми самі, своїми вчинками та недалекоглядними заявами підживлюємо російську казочку про те, що в Криму російські війська, а на Донбасі терористи. І це, мовляв, різні речі. Перші - не стріляють, а другим Росія виключно симпатизує та фінансує.

Тому, якщо хочемо бути не тільки патріотичними, але й розумними, маємо зареєструвати іншу петицію. З вимогою визнати "ДНР" та "ЛНР" російськими окупаційними адміністраціями, "армії" - російськими окупаційними військами, а "народну міліцію" - окупаційним контингентом. А також дотримуватися в міжнародній політиці та на внутрішньому інформаційному полі саме цих визначень.

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Автор
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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса
Источник
Источник: Facebook Лариси Волошиної
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И только свiдомо MAHДАйнутое бидлo еще не уразумело, что в Уkраине идет граждансckaя вoйна...такая же как и в России в 1918 году, такая же как и в Испании в 1936 году...
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