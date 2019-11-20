Тирнетами розповсюджується петиція про визнання "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями. Це той самий випадок, коли добрі наміри потрібні виключно при ловлі блох. Справа в тому, що наша з вами місія полягає в тому, щоб змусити світ визнати, що "ДНР" та "ЛНР" є російськими окупаційними адміністраціями на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Росією окупованих, а не якимись там бамбаськими терористами, що знайшли в шахтах "Буки" та танки. Це не терористи. Це російські ставленики, як Аксьонов у Криму.

Саме з цієї причини я не поділяю загального перемога-галасу щодо подання Україною позову проти Росії про спонсорування тероризму. Збитий МН17, розстріляний автобус у Волновасі та багато інших епізодів, які фігурують у цьому позові у якості терористичних актів, ніякими терористичними актами не являються. Це воєнні злочини здійснені країною-агресором на українській території. Це не терористичні війська, а російські армійські корпуси, які підпорядковуються командуванню Південного федерального округу чинять на українському Донбасі воєнні злочини та злочини проти людяності. Інколи за допомогою колоборантів з числа місцевих, але завжди за наказом з Москви.

Намагаючись знайти проникновєнні дефініції ми не помічаємо, як поступово позбавляємо себе шансів домогтися покарання країни, яка окупувала та анексувала Крим, окупувала частину Донбасу та тихим сапом перетворила Азовське море у Російське озеро. Ми самі, своїми вчинками та недалекоглядними заявами підживлюємо російську казочку про те, що в Криму російські війська, а на Донбасі терористи. І це, мовляв, різні речі. Перші - не стріляють, а другим Росія виключно симпатизує та фінансує.

Тому, якщо хочемо бути не тільки патріотичними, але й розумними, маємо зареєструвати іншу петицію. З вимогою визнати "ДНР" та "ЛНР" російськими окупаційними адміністраціями, "армії" - російськими окупаційними військами, а "народну міліцію" - окупаційним контингентом. А також дотримуватися в міжнародній політиці та на внутрішньому інформаційному полі саме цих визначень.

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