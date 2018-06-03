Гороскоп на 4-10 июня: западня и агрессивные выходные

Неделя с 4 по 10 июня, с одной стороны, предоставит прекрасные возможности, а с другой, будет связана с рядом опасностей.

Об этом в традиционном гороскопе OBOZREVATEL на неделю рассказал астролог Влад Росс.

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Начало недели будет очень хорошим.

В понедельник и вторник, 4 и 5 июня, Луна будет в очень подвижном воздушном знаке Водолея. Это сочетание обещает новые встречи, новые возможности.

Одновременно Меркурий в Близнецах в соединении с солнцем способствует удачным коммерческим сделкам и творческим порывам. Меркурий в ауре солнца всегда приносит гениальные мысли и озарения.

Эти дни также идеально подходят для дружеского неформального общения "без галстуков". На даче, на шашлыках, в сауне, в бассейне и так далее.

В это время для многих людей может совершаться новый поворот. Возможно освобождение от старого хлама и всего ненужного. Можно оторваться от прошлого, порвать с ним и прийти к новому.

В понедельник и вторник также очень благоприятны коммерческие поездки и путешествия. Очень удачной будет покупка автомобиля.

Единственный негативный аспект этих дней состоит в том, что могут рушиться старые связи, в том числе любовные. Причина – жесткий аспект между Венерой и Плутоном. Венера – это любовь и отношения, а Плутон – это смерть и разрушение.

Поэтому, если отношения изжили себя, это лучшее время, чтобы поставить на них точку.

Среда и четверг, 6 и 7 июня, особенно среда, пройдут под знаком иллюзии. Будет очень выражена планета обмана, препятствий и всякого рода "кидалово" - Нептун. Кроме того, четверг – критический лунный день.

Для людей, занимающихся коммерцией, это самые неблагоприятные дни.

Эта ситуация опасна тем, что очень легко можно попасть в западню – в западню какого-то соблазна.

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Зато это время прекрасно для отдыха, расслабления, медитации. Можно отправиться в море, отрешиться от мира, сделать "перезагрузку". Также благоприятными могут стать обращения к психотерапевтам, парапсихологам, астрологам.

Эти дни можно посвятить очищению, водным процедурам, отдыху у воды.

Пятница и суббота, 8 и 9 июня, будут достаточно агрессивными. Луна будет в Овне, а Меркурий будет быстрым, но довольно организованным.

Возможно принятие скоропалительных спонтанных решений, что хорошо для коммерции. Поэтому деловые встречи я планирую назначать на эти дни. Кроме того, благоприятна смена деятельности и места работы.

Но это худшее время для совершения крупных покупок, поскольку Луна будет делать жесткий квадрат к Венере. Вы рискуете купить совсем не то, что вы хотите.

В воскресенье, 10 июня, к сожалению, будет проявляться Уран. Лучше на этот день ничего не планировать, потому что все может получаться с точностью до наоборот.

Это время неблагоприятно для всякого рода финансовых дел. Правильными могут быть только спонтанные решения.

Из-за жесткого аспекта между Марсом и Солнцем возможны проблемы в дороге, поэтому я советую воздержаться от поездок.

Для Овнов эта неделя будет очень благоприятной. Особенно удачной будет коммерция, сделки, решение финансовых вопросов. К успеху будут приводить спонтанные решения. Благоприятны поездки и встречи, а также покупка автомобиля. На этой неделе им можно за многое браться.

Львы могут успешно решать вопросы совместно с компаньонами. Они могут заводить важные знакомства и находить протекцию. Новые планы имеют шанс успешно реализовываться.

Для Стрельцов сложится хорошая ситуация в плане вложений и инвестиций. Удачными будут деловые встречи с иностранцами, а также решение юридических вопросов. Им может везти в переговорах. Они могут находить точки соприкосновения даже с людьми, с которыми давно разругались.

Довольно напряженной неделя может оказаться для Рыб. Их могут обманывать, особенно в середине недели. Они рискуют стать жертвой мошенников и аферистов, особенно любовных аферистов. Не рекомендую в это время знакомиться по интернету.

Сложная ситуация может сложиться и для Рака. Их могут предавать. Кроме того, Раки могут принимать ошибочные решения. Рекомендую им на этой неделе отдохнуть и не предпринимать активных действий в финансовом плане. Лучше уделить время дому и семье.

Весы могут страдать от предательства близких друзей. Им могут неправильно поставить диагноз или дать неверный медицинский совет. Не советую Весам на этой неделе делать операции – их лучше перенести. Возможны негативные последствия наркоза. Не рекомендую также злоупотреблять алкоголем.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс озвучил лунный календарь стрижек на июнь 2018 года, а также лунный календарь огородника на тот же месяц.