Астролог увидел в Путине "разрушительную программу"

Судя по гороскопу, Владимиру Путину "противопоказана любая власть".

"Он не должен занимать царственную должность", - заявил "Обозревателю" астролог Влад Росс.

Изучив гороскоп Путина, он обнаружил, что "восходящий узел лунной орбиты у него находится в Водолее, а Водолей – это реформы, это проекты, это новые планы". Кроме того, "Юпитер у него находится в 6-м Доме гороскопа – в Доме подчинения, поэтому ему лучше быть на вторых ролях, не высовываться", - рассказал астролог.

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По его мнению, Путину следовало либо отказаться от роли преемника Бориса Ельцина, либо, пробыв на посту непродолжительное время, оставить его. "Он должен был удержать страну на плаву, чтобы она не развалилась, дать ей толчок к реформам, к новым технологиям. Указанием на то, что ему пора оставлять пост, была трагедия с подводной лодкой "Курск" - о чем говорила еще Ванга. Она стала символом нереализации его кармической программы". "Он совершил грубую ошибку, когда пошел в президенты. На вторых ролях он был бы реформатором, а на первой роли он консерватор, который ведет страну в прошлое, в Советский Союз", - констатировал Влад Росс.

"Он не должен занимать царственную должность. Это не его миссия", - заверил астролог.

Он также рассказал о центральном символе "текущей инкарнации" Путина. Он таков: "Мужчина одной рукой держится за корабль, либо женщина, которая одной рукой держится за штурвал, а у ее ног – открытая книга. Щепка в водовороте". Таким образом, в этой жизни Путин должен был стать "спасателем тонущего корабля".

В контексте этого символа Влад Росс проанализировал происхождение фамилии "Путин" и пришел к выводу, что она имеет финно-угорские корни– "они к фамилии всегда добавляли окончание "ин", а не "ов", как у русских. Фамилия "Путин" происходит от хантыйского-мансийского "пут", что означает "котел". Так что он не имеет никакого отношения к русским и русскому миру. С такой фамилией он несет разрушительную программу котла войны!" - убежден астролог.

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И, наконец, отталкиваясь от "котла", он напомнил о том, что в 1999 году Путин рассматривал пост главы "Газпрома" - "газового котла".

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Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс рассказал о том, что день 18 марта, на который назначены очередные выборы президента России, крайне благоприятен с астрологической точки зрения. Если бы обошлось без фальсификаций, страна имела бы шанс получить новый толчок к развитию.