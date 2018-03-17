Астролог сообщил, кем Путин был в прошлой жизни

В прошлой жизни (инкарнации) президент России Владимир Путин мог быть английским сэром-военачальником.

"Я предполагаю, что он был сэром Джоном Фоксом Бергойном, фельдмаршалом", - сказал "Обозревателю" астролог Влад Росс.

В подтверждение своей версии он привел целый ряд доводов.

Во-первых, имеются сугубо астрологические параллели в гороскопах этих двух людей. "Заходящий узел лунной орбиты, связанный с предыдущей инкарнацией, у Владимира Путина находится в зодиакальном знаке Льва в соединении с Плутоном и Черной Луной. Бергойн родился 24 июля 1782 года, под знаком Льва. Самое интересное, что он умер 7 октября 1871 года, а Путин родился 7 октября 1952 года", - рассказал он.

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Кроме того, "Плутон в заходящем узле говорит о том, что в прошлой жизни Путин обладал властью – как известно, Бергойн был фельдмаршалом, военачальником", - добавил Влад Росс.

Во-вторых, параллели можно усмотреть и в событиях из жизни этих людей, а также в воинственном характере – и Бергойна, и Путина. "Бергойн ненавидел США. На стороне Турции он участвовал в осаде Севастополя, организовывал бомбардировки Малахова кургана. А теперь вспомните путинское "Крым наш" и то, как он поступил с полуостровом", - заметил астролог.

Кроме того, похоже, что Бергойн не слишком ценил человеческие жизни и прославился тем, что "посылал людей на верную смерть, действовал как пират". Исходя из действий Путина, можно предположить, что и он исповедует подобные ценности, - предположил Влад Росс.

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И, наконец, в-третьих, Влад Росс обратил внимание на сходство черт лица Путина и Бергойна.

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Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс рассказал о том, что день 18 марта, на который назначены очередные выборы президента России, крайне благоприятен с астрологической точки зрения. Если бы обошлось без фальсификаций, страна имела бы шанс получить новый толчок к развитию.