Гороскоп на 28 мая - 3 июня: ловушки, гипноз и катастрофы

Неделя с 28 мая по 3 июня обещает быть очень контрастной. Удивительно позитивные периоды будут чередоваться с неблагоприятными и даже катастрофическими.

Новые большие перспективы, быстрое решение проблем, романтика – с одной стороны. И опасность одурманивания, серьезных конфликтов с близкими и даже катастроф – с другой.

Об этом в традиционном гороскопе OBOZREVATEL на неделю рассказал астролог Влад Росс.

Понедельник и вторник, 28-29 мая, будут одними и самых интересных дней. Эти дни перед новолунием лучше всего посвятить началу новых дел. Это прекрасное время для масштабных предприятий, для расширения деятельности, экспансии и глобализации.

Могут особенно хорошо развиваться международные отношения, заключаться межгосударственные соглашения и договоры.

В эти дни рекомендуется встречаться с иностранцами, укреплять дипломатические отношения, а также решать всякого рода юридические вопросы.

Читайте новый раздел - ГОРОСКОП

Как на контрасте, среда, 30 мая, будет отнюдь не позитивной. Это будет сатанинский лунный день, Луна без курса.

В такие дни повышается восприимчивость к спиртному и наркотикам. Вы можете выпить не так уж много, но опьянеть, как от большой дозы. Поэтому остерегайтесь одурманивания, в том числе одурманивания недостоверной информацией.

Кроме того, вы рискуете попасть в ловушку к роковым женщинам или роковым мужчинам.

Поэтому в среду я рекомендую никому не доверять и быть очень осторожным.

В четверг, 31 мая, планета Меркурий входит в созвездие Близнецы и располагается в хорошем аспекте к Марсу. По этой причине в этот день все будет быстро решаться и находиться.

Заказ персонального гороскопа от Влада Росса: www.vladross.com.ua

Могут неожиданно появиться новые люди, новые возможности и новые мысли. Причем, реализация идей, родившихся в этот день, будет очень быстрой. Если вы долгое время не могли решить какую-то проблему, сегодня она имеет шанс быстрого разрешения.

Кроме того, в четверг хорошо осуществлять спонтанные поездки и отправляться в отпуск.

Пятница, 1 июня, напоминает четверг. На небе сложится очень хорошая конфигурация. Этот день будет хорош для любви, отношений, свиданий и встреч.

Кроме того, покупки и разного рода взаимодействие обещают быть удачными.

А вот в субботу, 2 июня, Луна соединяется с Плутоном, что повышает опасность массовых терактов и катастроф, а также сложных ситуаций, связанных с самолетами.

Поэтому в этот день я не рекомендую летать. Это время не благоприятно для дальних поездок и путешествий.

Кроме того, в субботу повышается восприимчивость людей к магическому и психологическому манипулятивному воздействию. Советую в субботу отказаться от тусовок и отдать предпочтение времяпрепровождению наедине с собой.

Воскресенье, 3 июня, будет еще более негативным днем. Луна будет в соединении с Марсом, а Марс – это всегда активизация врагов и выяснение отношений.

Поэтому я рекомендую постараться держать себя в руках, не давать волю эмоциям и не заниматься разборками, особенно на кухне, не запускать друг в друга тарелками, кастрюлями и сковородками.

С другой стороны, это прекрасный день, чтобы разорвать старые отношения. Надоело на кого-то работать – можно уйти, надоело с кем-то общаться – можно разойтись.

Что касается счастливчиков недели, то на первом месте – Скорпионы. У них будет все замечательно, особенно это касается инвестиций и финансов. Их ждут новые дела и успех. Благоприятная ситуация для устройства на работу, общения с начальством, повышения по службе и прибавки к зарплате.

Для Раков неделя обещает быть хорошей в вопросах, касающихся недвижимости, а также любви и отношений. В эти дни решатся все семейные проблемы. Если вы давно не навещали родственников, в том числе дальних, советую сделать это.

Хорошей неделя будет и для Рыб. Им могут поступать хорошие предложения о смене работы и деятельности. Особенно это касается деятельности творческой.

Не очень благоприятной неделя может оказаться для зодиакального знака Дева. У них могут расстраиваться ситуации, связанные с работой и деятельностью, а также со здоровьем. Рекомендую в эти дни отложить медицинские операции, процедуры и манипуляции, особенно связанные с зубами.

Овны столкнутся с трудностями быстрой реализации каких-то планов. С наскока может не очень все удаваться – потребуется запастись терпением. Кроме того, Овнам грозят сложности на работе, в общении с коллегами, а также опасность во время поездок. Рекомендую им быть особенно осторожными на дорогах, а авиаперелеты лучше отложить.

Не очень хорошая ситуация может сложиться и у Стрельцов. Они могут столкнуться с обманом близких людей, родственников или любимых. Не исключены сложные внутрисемейные ситуации. Советую им на этой неделе никому не доверять и не вкладывать финансы в непроверенные проекты. Нужно быть трезвым и рассудительным, потому что фарт может отвернуться от них, хотя Стрельцы – очень азартные люди.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс рассказал, кем мог быть президент России Владимир Путин в прошлой жизни, а также назвал его самое слабое место.