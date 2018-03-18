Астролог назвал самое слабое место Путина

Самым уязвимым местом президента России Владимира Путина, исходя из его гороскопа, являются его близкие.

"Самое слабое место Путина – это то, что он больше всего скрывает, это его семья", - сказал "Обозревателю" астролог Влад Росс.

В этом контексте он напомнил о том, что о дочерях Путина практически ничего не известно, информация о них крайне скудна. "Почему он скрывает дочерей? Потому что он очень привязан к своим детям - в отличие от Сталина, который, как известно, отказался обменивать своего сына на немецкого фельдмаршала. Он прекрасно понимает, что если у него украдут дочь, будут ее пытать, он может пойти на все, даже Крым отдать", - убежден Влад Росс.

Новости Астролог дал совет упавшему Лаврову

Он также добавил, что для человека, имеющего такой гороскоп, как у Путина, характерно особое отношение к близкому кругу друзей, "поэтому он очень трепетно относится к своим друзьям из кооператива "Озеро".

Владимир Путин с экс-супругой Людмилой и дочерьми - Екатериной и Марией rossiarusskie.biz

Астролог назвал основания для подобных выводов: "Венера в гороскопе Путина расположена на грани 11-го Дома друзей и 12-го Дома тайны, поэтому он хранит прежний круг общения. Все остальные декорации он давно сменил, вплоть до тех, с кем он приходил во власть. А близкий круг друзей до сих пор с ним", - заметил он.

Заказ персонального гороскопа от Влада Росса: www.vladross.com.ua

Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс рассказал о том, что день 18 марта, на который назначены очередные выборы президента России, крайне благоприятен с астрологической точки зрения. Если бы обошлось без фальсификаций, страна имела бы шанс получить новый толчок к развитию.