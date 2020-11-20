Города на Донбассе могут уйти под засоленную воду – эксперт

Ученые уже видели страшные последствия после консервации шахт, состоявшейся в 90-х годах, очевидно, что такие же ожидают экологию и сейчас.

Об этом заявила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире "Апостроф TV". По ее словам, если сейчас срочно не заставить оккупационные власти в Донбассе учитывать вопросы экологической безопасности, это приведет к потерям значительных территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Эколог уточнила, чем может закончиться затопление предприятий в ОРДЛО, напомнив ситуацию 90-х годов.

"Были тысячи гектаров плодородных земель затоплены засоленными шахтными водами, были разрушены здания в Луганской и Донецкой областях. Целые населенные пункты прекратили свое существование", – рассказала она.

Очевидны и последствия затоплений блока шахт "Золотое" и "Торецкуголь" боевиками.

"Уклон идет в нашу сторону. Это значит, что затопление шахт на оккупированной территории приводит к затоплению шахт, работающих на нашей территории сейчас. И откачивать бесконечно воду, которая прибывает – это нелогично. Это является угрозой для окружающей среды", – уточнила Тимочко.

Украина получит потери не только природной среды, но и грандиозные инфраструктурные потери, подтопления линий высоковольтных электропередач, газопроводов, нефтепроводов, подчеркнула специалист.

"Это огромные города, тот же Торецк может утонуть в этой засоленной шахтной воде, и это очень быстрая перспектива. Убытки от воздействия на окружающую среду могут измеряться не только бюджетом Украины, но и более грандиозными суммами ", – уточнила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что об опасности массового затопления шахт на временно оккупированных территориях Донбасса предупредила руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив "Екодія" Анна Акерман. Она подчеркнула, что такие действия могут обернуться экологической катастрофой.