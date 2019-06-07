Глаза колет? Российская пропаганда выдала яростное опровержение "Чернобыля" от HBO

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала "Чернобыль" (НВО) исказили реальную картину катастрофы.

Шевченко сказал, что он якобы одним из первых отправился на ликвидацию последствий аварии на АЭС в составе отряда из подмосковного Красногорска и попал в кипящее сотнями рентген чернобыльское пекло. Об этом сообщает 360tv.

Мужчина уверен, что американцы просто хотели "выбить слезу" у зрителя.

"Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать. Вот в чем эта гротескность и в чем это выбивание слезы", — отметил Евгений Шевченко.

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Он предметно рассмотрел искаженные факты, которые в будущем, по его мнению, неприятно аукнутся для имиджа всей страны. К примеру, в сериале партийные функционеры принимают решение в первые сутки оцепить город и никого не выпускать.

Российская пропаганда выдала яростное опровержение "Чернобыля" от HBO 360tv.ru

"Люди из Припяти пешком уходили! Их никто не задерживал. Это же очевидец сказал. Виктор Федорович Мусиец. Командир. Все я описал с его слов. И перед глазами он у меня сидел", — заметил Шевченко.

Более того, эвакуацию людей готовили с первых минут аварии.

"Привожу тезисы из выступления Щербины: „Обстановка неблагоприятная. Разрушены все коммутирующие устройства. Радиационная обстановка сложная. В реакторе графита — 2000 тонн, а урана — 170 тонн. Пострадали более 100 человек. Из них 26 отправлены в Москву.

Необходимы вертолеты, технические решения, бор, свинец, песок, автобусы, поезда, катера. Необходимо обратиться к населению по радио, рассказать правду людям. Быть готовым к эвакуации. В первую очередь вывозить детей. Придется вывозить примерно 50 000 человек. Уже готовятся 1100 автобусов. 20 грузовиков“. Вот реалии!" — возмутился Шевченко.

Евгений Шевченко подчеркнул, что написал две книги про события рокового для СССР 1986-го года.

Российская пропаганда выдала яростное опровержение "Чернобыля" от HBO 360tv.ru

Он уверен, что в подобных фильмах, основанных на реальных событиях, грань художественного вымысла должна быть отчетливо ощутима. Иначе в умах подрастающего поколения идеи режиссера будут восприняты как истины в последней инстанции.

Однако Россия все же решила снять свою версию "Чернобыля".

На этой неделе вышла последняя серия сериала HBO "Чернобыль". Сериал возглавил рейтинг лучших шоу всех времен по версии зрителей на сайте iMDb с оценкой 9,6. "Игра престолов" в этом рейтинге занимает шестое место.

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