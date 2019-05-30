ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

"Приедут миллионы": стало известно про шанс Украины из-за "Чернобыль" от HBO

1.9тЧитать материал на украинском

Сериал "Чернобыль" от HBO может привлечь в Украину миллионы туристов со всего мира. Кроме того, это может позитивно повлиять на украинскую экономику.

В 2018 году Чернобыль посетили более 70 000 человек и почти 80% из них — иностранцы, а после выхода сериала эта цифра может значительно вырасти. Об этом сообщила депутат Анна Романова, пишет "Экономическая правда".

"Приедут миллионы": стало известно про шанс Украины из-за "Чернобыль" от HBO

Pixabay

Новости
В Чернобыле нарисуют яркий мурал: опубликованы эскизы

"На сегодня телесериал об украинской зоне отчуждения уже обошел "Игру престолов", но его рейтинг продолжает расти. Таким образом, самый известный в мире сериал о Чернобыле может привлечь в Украину миллионы туристов со всего мира. И минимум миллиард долларов в украинскую экономику. Но не следует надеяться, что туристические потоки возрастут сами по себе. Если государство вовремя не создаст условия для массового посещения — все может обернуться наоборот", — заявила Романова.

"Приедут миллионы": стало известно про шанс Украины из-за "Чернобыль" от HBO

Кадр из сериала "Чернобыль" от НВО

Отметим, что на днях НВО опубликовал трейлер финального эпизода мини-сериала. Пятый эпизод выйдет на экраны 3 июня 2019-го под названием "Вечная память".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Телесериал "Чернобыль"" на OBOZREVATEL.

Темы
Телесериал "Чернобыль"Чернобыльская зона
Место
УкраинаЧернобыль
Теги
ЧернобыльЧернобыльская АЭС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
да приедут ,ведь Украина по ценам перебила Тайланд.😂
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-