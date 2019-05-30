"Приедут миллионы": стало известно про шанс Украины из-за "Чернобыль" от HBO

Сериал "Чернобыль" от HBO может привлечь в Украину миллионы туристов со всего мира. Кроме того, это может позитивно повлиять на украинскую экономику.

В 2018 году Чернобыль посетили более 70 000 человек и почти 80% из них — иностранцы, а после выхода сериала эта цифра может значительно вырасти. Об этом сообщила депутат Анна Романова, пишет "Экономическая правда".

Pixabay

"На сегодня телесериал об украинской зоне отчуждения уже обошел "Игру престолов", но его рейтинг продолжает расти. Таким образом, самый известный в мире сериал о Чернобыле может привлечь в Украину миллионы туристов со всего мира. И минимум миллиард долларов в украинскую экономику. Но не следует надеяться, что туристические потоки возрастут сами по себе. Если государство вовремя не создаст условия для массового посещения — все может обернуться наоборот", — заявила Романова.

Кадр из сериала "Чернобыль" от НВО

Отметим, что на днях НВО опубликовал трейлер финального эпизода мини-сериала. Пятый эпизод выйдет на экраны 3 июня 2019-го под названием "Вечная память".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019. Далее эпизоды выходили по понедельникам. Всего в сериале будет 5 серий.

Выход четвертой серии спровоцировал ряд скандалов, в частности, в России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле".

Также картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и вранье.

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