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20 февраля • обновлено в 18:58
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Эвакуация из Уханя: на Львовщине обрадовались, что к ним не привезут украинцев из Китая и запели гимн. Видео

2.7т
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Сотрудники госпиталя в Винниках Львовской области обрадовались, что к ним не привезут их же сограждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

Они даже запели гимн Украины. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале Евгений Куксин, а также издание "Думская" в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

"Во львовской больнице, узнав, что туда не привезут их же сограждан, спели гимн. На видео видно медсестру, которая плачет. С Днем достоинства, которого нет", - прокомментировал Куксин ролик.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет с эвакуированными из Китая украинцами, а также иностранцами приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в санаторий в Новых Санжарах.

Местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал. Врачам даже выдали спецзащиту – каски и бронежилеты – чтобы обезопасить от протестующих.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
гимн Украины эвакуация
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Україна єдина, говорите ? Циничные твари! Но бог не теля, бачить здаля, забули ? Готуйтесь !
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Да уж затопили бы самолет в Черном море и не мучили людей, сколько бы радости было у селюков!
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Livesey David
Livesey David
Врачи радуются, что к ним не привезли больных - добро пожаловать в Свинарнию!
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