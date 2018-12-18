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''Этого никогда не будет'': украинский генерал вспомнил о знаковых словах Патриарха Кирилла

6.8тЧитать материал на украинском

Патриарх РПЦ Кирилл был глубоко убежден в том, что Украина никогда не сможет создать поместную автокефальную церковь.

Такие убеждения он выражал еще в начале 2000-х годов, рассказал бывший народный депутат Украины, генерал-лейтенант Григорий Омельченко в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Politeka

"Я встречался с ними, были дискуссии вежливые и с Алексием ІІ (бывший Московский Патриарх. — Ред.), и с Кириллом по поводу независимости Украины, церкви. Они говорили, что мы — "единый братский народ". Научно начинаешь доказывать, что россияне не являются славянским народом, разные язык, история, культура, обычаи, традиции, украденное наше православие. Но все зацементировано. Зазомбированные. Они говорили нехорошие слова в адрес Филарета (бывший глава УПЦ КП. — Ред.), я защищал его, говорил: я счастлив, как офицер, что есть такой священник, который взял на себя миссию, чтобы Украина имела независимую церковь. Говорю: "Мы ее обязательно получим". Знаете, что мне сказали? Не так Алексий II, как Кирилл: "Этого никогда не будет, полковник", — вспомнил Омельченко.

Григорий Омельченко

Григорий Омельченко

"Гордон"

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Он также добавил, что в 1992 году имел доступ к архивам КГБ, поскольку работал юристом-консультантом в комиссии Верховного Совета Российской Федерации. Там он узнал, что Кирилл действительно являлся агентом КГБ, который действовал под псевдонимом "Михаил".

"Суть у него не святого человека. Это структура КГБистского направления, пронизанная человеческой ненавистью, злобой. По большому счету, международный отдел внешнерелигиозных связей, который возглавлял Кирилл, — это была резидентура спецслужб СССР, а затем РФ", — подчеркнул Омельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Объединительный Собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. После этого президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Новости об историческом решении Украины крайне разозлили РПЦ. Там заявили, что результаты Объединительного Собора якобы приведут к увеличению количества "раскольнических ветвей", а также назвали украинцев "несчастными".

Напомним, что Омельченко назвал РПЦ "пристанищем демонов" и "слугой Антихриста". Он отметил, что такое определение ей дал Константинополь еще 400 лет назад, однако с того времени ничего не изменилось.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Кирилл
Место
Украина
Тег
Томос
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Умеет петухом петь гавкая свинособака Себя там русскими зовут За сбор дани с земель Руси орде И горлом срут, аиразговаривают сракой Смешное племя, точно не народ)))
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Чувак в форме выглядит безумным
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Сергеев Антон, бояру не жри спозаранку, ризу формой обзывать не будешь, петух
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Окуривал и спаивал гундяй козлов расейских Считал что так большую силу наберет В итоге на весь мир сектантским стал посмешищем Его как тех кого окуривал свиданка с ишаками ждет
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