''Этого никогда не будет'': украинский генерал вспомнил о знаковых словах Патриарха Кирилла

Патриарх РПЦ Кирилл был глубоко убежден в том, что Украина никогда не сможет создать поместную автокефальную церковь.

Такие убеждения он выражал еще в начале 2000-х годов, рассказал бывший народный депутат Украины, генерал-лейтенант Григорий Омельченко в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Патриарх Кирилл Politeka

"Я встречался с ними, были дискуссии вежливые и с Алексием ІІ (бывший Московский Патриарх. — Ред.), и с Кириллом по поводу независимости Украины, церкви. Они говорили, что мы — "единый братский народ". Научно начинаешь доказывать, что россияне не являются славянским народом, разные язык, история, культура, обычаи, традиции, украденное наше православие. Но все зацементировано. Зазомбированные. Они говорили нехорошие слова в адрес Филарета (бывший глава УПЦ КП. — Ред.), я защищал его, говорил: я счастлив, как офицер, что есть такой священник, который взял на себя миссию, чтобы Украина имела независимую церковь. Говорю: "Мы ее обязательно получим". Знаете, что мне сказали? Не так Алексий II, как Кирилл: "Этого никогда не будет, полковник", — вспомнил Омельченко.

Григорий Омельченко "Гордон"

Он также добавил, что в 1992 году имел доступ к архивам КГБ, поскольку работал юристом-консультантом в комиссии Верховного Совета Российской Федерации. Там он узнал, что Кирилл действительно являлся агентом КГБ, который действовал под псевдонимом "Михаил".

"Суть у него не святого человека. Это структура КГБистского направления, пронизанная человеческой ненавистью, злобой. По большому счету, международный отдел внешнерелигиозных связей, который возглавлял Кирилл, — это была резидентура спецслужб СССР, а затем РФ", — подчеркнул Омельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Объединительный Собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. После этого президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Новости об историческом решении Украины крайне разозлили РПЦ. Там заявили, что результаты Объединительного Собора якобы приведут к увеличению количества "раскольнических ветвей", а также назвали украинцев "несчастными".

Напомним, что Омельченко назвал РПЦ "пристанищем демонов" и "слугой Антихриста". Он отметил, что такое определение ей дал Константинополь еще 400 лет назад, однако с того времени ничего не изменилось.