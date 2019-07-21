Есть во всех продуктах: названа самая опасная для человека специя

Соль занимает первое место по степени опасности для здоровья человека, в связи с количеством проблем, к которым ведет ее избыток в питании.

Об этом в своем Telegram-канале написала врач-эндокринолог университетской клиники МГУ и научный руководитель "Клиники системной медицины" Зухра Павлова, ссылаясь на исследование, опубликованное в международном научно-медицинском журнале "Ланцет". В нем эксперты проанализировали данные многолетнего наблюдения за жителями 195 стран мира за 27 лет – с 1990 по 2017 год.

По результатам был составлен топ-15 вредных пищевых привычек и на 1-е место по степени опасности среди специй было поставлено избыточное употребление соли.

Соль Комсомольская правда

"Она, как и сахар, вызывает привыкание. Все начинается с раннего детства и длится до глубокой старости. Если человек, конечно, доживет до нее с учетом тех проблем со здоровьем, к которым ведет избыток соли в питании", – сказано в сообщении.

Отмечается, что дневная норма соли для относительно здорового человека, то есть не имеющего серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, – не более 5 граммов в сутки. При этом доктор заметила, что сейчас мало кто ее соблюдает.

Павлова также дала совет, каким образом можно снизить количество соли в еде – "не солить продукты в процессе готовки. Можно немного присолить перед едой. Тогда вы сможете хоть немного контролировать поступление ее в организм".

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