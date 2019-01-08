Епифаний помянул Кирилла на литургии: раскрыта главная интрига

Во время литургии предстоятель поместной церкви поминает предстоятелей других православных церквей согласно диптиху (официальный список поместных православных церквей в историческом порядке чести, начиная с Константинопольской).

Таким образом глава информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) пояснил поминовение предстоятеля РПЦ Кирилла и других московских иерархов главой ПЦУ Епифанием на рождественской божественной литургии.

"Такая обязанность указана в Томосе: "каждый блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины должен поминать по древним преданиям святых отцов наших Вселенского Патриарха, блаженнейший патриархов и других предстоятелей поместных православных церквей, в ряду диптиха, согласно каноническим порядком", - написал он в Facebook.

Митрополит Епифаний facebook.com/epifaniy

Евстратий добавил, что Русская церковь входит в число поместных православных церквей и является пятой в диптихе, поэтому поминовение ее предстоятеля, поскольку он канонически не осужден - необходимо.

"Итак, то что киевский митрополит, выполняя свои обязанности и на основании, в частности, Томоса, вспоминает имя предстоятеля РПЦ - не значит согласия с позицией или действиями последнего", - уточнил он.

Архиепископ пояснил, что также церковь, по приказу писания, молится и за власть - хотя власть эта может быть, как в Древнем Риме, и властью гонителей-язычников.

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