Епифаний помянул Кирилла на литургии: раскрыта главная интрига

Во время литургии предстоятель поместной церкви поминает предстоятелей других православных церквей согласно диптиху (официальный список поместных православных церквей в историческом порядке чести, начиная с Константинопольской).
Таким образом глава информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) пояснил поминовение предстоятеля РПЦ Кирилла и других московских иерархов главой ПЦУ Епифанием на рождественской божественной литургии.
"Такая обязанность указана в Томосе: "каждый блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины должен поминать по древним преданиям святых отцов наших Вселенского Патриарха, блаженнейший патриархов и других предстоятелей поместных православных церквей, в ряду диптиха, согласно каноническим порядком", - написал он в Facebook.
Митрополит Епифаний
facebook.com/epifaniy
Евстратий добавил, что Русская церковь входит в число поместных православных церквей и является пятой в диптихе, поэтому поминовение ее предстоятеля, поскольку он канонически не осужден - необходимо.
"Итак, то что киевский митрополит, выполняя свои обязанности и на основании, в частности, Томоса, вспоминает имя предстоятеля РПЦ - не значит согласия с позицией или действиями последнего", - уточнил он.
Архиепископ пояснил, что также церковь, по приказу писания, молится и за власть - хотя власть эта может быть, как в Древнем Риме, и властью гонителей-язычников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Позже был опубликован перевод текста Томоса. 6 января на Божественной литургии Томос вручили.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.
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