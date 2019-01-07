Епифаний неожиданно помянул Кирилла в Рождество: выяснилась причина

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний во время рождественской божественной литургии 7 января помянул предстоятеля РПЦ Кирилла и других московских иерархов, которые выступали против автокефалии украинской церкви.

Как передает "Новинарня", митрополит помянул всех предстоятелей поместных церквей, как это предусматривает диптих, который является одним из ключевых признаков церковного общения между ними. Первым в диптихе идет Вселенский патриарх, а Украинская церковь заняла 15-е место.

"Впереди еще много совместной работы для укрепления этого единства. Первое, должны и в дальнейшем возносить молитвы за церковь, за преодоление вражды и за приумножение любви, также и мы сами должны отложить прошлые противостояния, отчуждение и вражду. Только через прощение друг друга мы можем на самом деле утвердить единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь", — прокомментировал Епифаний.

Он в очередной раз подчеркнул, что двери единой поместной Православной церкви Украины открыты для всех православных.

Епифаний и Петр Порошенко ukrinform

Напомним, что Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей подписал в субботу, 5 января.

6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручили митрополиту Православной церкви Украины Епифанию.

OBOZREVATEL накануне публиковал перевод текста Томоса. Также в сети появились фото и видео исторического момента.

В Русской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем, назвав этот документ "простой бумагой". Реакция представителей Московского патриархата в Украине не отличалась от позиции РПЦ.