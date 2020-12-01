Эпидемиолог спрогнозировала замедление COVID-19 в Украине

На новогодние праздники в Украине может наблюдаться снижение заболеваемости коронавирусом.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан. "Опыт борьбы с гриппом показывал, что праздники приводили к снижению заболеваемости", – сообщила она.

По словам медика, как правило, в нерабочие дни круг общения людей существенно уменьшается. "Да, мы посещаем друзей и родных, но наше социальное движение не настолько активное, как в рабочие дни", – заметила Доан.

В то же время она заявила, что новогодние корпоративы следует полностью запретить, граждан призвала не собираться большими компаниями, а также порекомендовала соблюдать осторожность во время праздничных мероприятий.

"Во время похода на елку на открытом воздухе риск инфицирования гораздо ниже. Но стоит подумать, как лишний раз не рисковать в переполненном метро, когда вы будете ехать на елку", – сказала врач.

Как писал OBOZREVATEL, советник киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщил, что Новый 2021 год в Киеве встретят без массовых праздничных мероприятий, но с главной елкой страны.