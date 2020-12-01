Эпидемиолог: под Новый год COVID-19 может пойти на спад, но школы и садики нужно закрыть на карантин

Тот факт, что Украина оказалась на 8-м месте в Европе по количеству случаев заболевания коронавирусом, связан, прежде всего, с тем, что больные COVID-19 и контактные лица не соблюдают режим самоизоляции.

Сейчас офисы представляют наибольшую опасность с точки зрения заражения, но в детских садах и школах тоже создаются идеальные условия для распространения болезни. Однако на новогодние праздники заболеваемость может пойти на спад. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан.

Далее приводим прямую речь медика:

Почему в Украине стремительно распространяется коронавирус. Потому что никто не несет ответственности за то, что контактные нарушают режим самоизоляции. Нет никакого механизма, как их держать в самоизоляции. Семейные врачи обследуют только семейные очаги, но наибольшая опасность исходит из офисных очагов, из профессиональных очагов. Ими никто не занимается.

Но коронавирус – респираторная инфекция с капельным механизмом передачи. Чем больше контактов, тем больше заражений. И распространение вируса происходит стремительно.

Почему офисы – это очаги риска заражения. Человек, который заболел коронавирусом, часто идет на работу, у него много дел, ему надо деньги зарабатывать. Он решает дела, ездит в общественном транспорте. Да и работодатель не хочет, чтобы пол-офиса ушло на самоизоляцию. Тем более, если нет никакой ответственности за ее нарушение.

Сейчас очень модно размещение сотрудников в open space, когда 100 человек сидит в одном помещении, и отделены друг от друга небольшими перегородками. Большие офисные центры, когда все бегают по одной лестничной клетке, ездят в одном лифте, создают очень неблагоприятные условия в отношении коронавирусной инфекции.

Почему садики и школы нужно закрыть на карантин. Конечно же, бремя инфекции – тяжелое течение, смерти – среди школьников и в детских садах будет очень низким. Но детские коллективы очень сильно влияют в эпидемиологическом плане. Там создаются хорошие условия для распространения вируса. Классы, где сидят по 40 детей – просто идеальная среда.

Мы можем тысячу раз говорить о том, что необходимо проветривать помещение, что на одного человека должно быть столько-то квадратных метров, но это просто слова, потому что мы не можем этого проверить.

Почему риск заражения в метро не очень велик. В отношении транспорта, то в том же метро мы не находимся длительное время, чтобы инфицироваться, тем более при наличии такой вентиляции. Когда есть движение воздуха, риск инфицирования гораздо ниже.

Почему "интеллектуальный карантин" Давида Арахамии может не сработать. Эта идея не нова. Даже при гриппе многие регионы сами принимали подобные решения. Все должно делаться на основе анализа и оценки эпидемиологического риска. Если есть высокая заболеваемость в отдельных группах, принимается решение об изоляции. Это можно сделать, но главное, чтобы решения выполнялись.

Почему на новогодние праздники коронавирус может пойти на спад. Опыт борьбы с гриппом показывал, что праздники приводили к снижению заболеваемости. Да, мы посещаем друзей и родных, но наше социальное движение не настолько активное, как в рабочие дни.

Но, конечно, надо сделать акцент на том, чтобы полностью отказаться от корпоративов и от больших семейных застолий. Этого сейчас не надо делать. Во время похода на елку на открытом воздухе риск инфицирования гораздо ниже. Но стоит подумать, как лишний раз не рисковать в переполненном метро, когда вы будете ехать на елку.