"Избрание нового президента Украины, по мнению премьер-министра Италии, дает шанс для урегулирования на Донбассе."

В предыдущей команде Запад видел Украину стоящую на своем и ни на шаг не сходящую со своих позиций. Владимир Путин уперся и Петр Порошенко уперся. Но вот избрали Владимира Зеленского и сразу появились возможности разрешить досадную неприятность на Донбассе. За счет Украины. "Выбор Зеленского открывает возможности для диалога" – заявил Конте.

При чем сказано это во время встречи с Путиным в Италии.

Антонио Конте и Владимир Путин Комсомольская правда

РФ виновна в агрессии на Донбассе, но это Зеленский должен пойти на компромисс. Новый президент Украины, ты порешай там как-то со своими и помоги нам улучшить отношения ЕС и России. Ждем. "Мы надеемся на урегулирование в Украине, так как ситуация там продолжает сказываться на отношениях России с ЕС", – сказал Конте.

Путин нарушил миропорядок, аннексировал Крым, уничтожил Боинг с сотней детей на борту, совершает заказные убийства по всему миру, крышует наркокартели. Путин не сделал ничего, что от него требует мировое сообщество.

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Но только Украина дала слабину, Запад встретил это воплем радости. Жертва сама готова на мировую с насильником! Наконец-то! Полицейские могут не выполнять эту трудную работу по поимке преступника. Преступник ходит крутит дули, все это выглядит так убедительно. Украина, забери заявление!

На Западе увидели все сигналы, который посылает новая команда. Фразы Богдана про русский язык на Донбассе, фразы Зеленского про готовность идти на компромисс, когда РФ не выполнила ничего, и конечно фразы от их хозяина, что у нас не война, а внутренний гражданский конфликт, а войска РФ на нашей территории - так это ж нормально (Коломойский).

Все готовы порешать свои вопросы за счет народа Украины.

И это уже сейчас огромный прокол Зеленского, что он дал повод думать о нас в таком ключе. Теперь, его будут склонять и он будет растягиваться в шпагате между нами и ими.

И выберет он слить вас. Ибо вы дураки, а он уже научился вас дурить. Только, если он увидит, что его спалили и украинцы не дадут себя слить, появится шанс.

Но пока - розовые очки и "хуже не будет".

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